Вы считаете дурной сон предвестником несчастий, но что на самом деле он хочет вам сообщить?

Вы очнулись от ночного кошмара, в котором убили свекровь. Бросаетесь к аюрведическому соннику, а он вам намекает, что пора сушить сухари, в вас прячется потенциальный преступник. Листаете другой, там тоже нет утешения: кто-то строит козни против вас (видимо, все та же свекровь). Через час-другой сон забудется, а осадочек останется. Но напрасно: ночные видения не предсказывают будущее.

Ночью мозг перерабатывает накопившуюся информацию. Истории, которые вы видите, — это попытка снять эмоциональное напряжение. Есть личные кошмары, связанные с недавно пережитыми трудностями: разводом, аварией, болезнями. А есть универсальные — которые люди видят во всех частях света. И если они повторяются, то это сообщение о нерешенной проблеме. Мы подготовили объяснения самых популярных ночных ужасов.

Падение

Хотя это пугающий сон, но чаще всего его причина кроется в физическом феномене, известном как «гипнагогический рывок». Так ваше тело освобождается от остаточного мышечного напряжения. Если же это повторяющийся кошмар, то, скорее всего, дело в страхе утратить контроль над ситуацией или допустить серьезный промах.

Смерть

Помимо того, что сон без обиняков рассказывает вам о страхе потери (значимого человека или мечты), он имеет и куда более глубокое значение. Возможно, вы предчувствуете окончание важной жизненной вехи: расставание с мужчиной, увольнение, переезд, но еще не приняли окончательное решение. И через видение мозг пытается вас подготовить к грядущим переживаниям.