Вы были готовы к тяжелому труду, переживаниям, бессоннице, равнодушию врачей, но не к вспышкам своей агрессии. Иногда вы еле сдерживаетесь и потом трясетесь в ванной от беззвучных слез. Не паникуйте, через испытание злостью и недовольством проходит большинство сиделок. Ваша задача — найти причину негативных эмоций, чтобы их преодолеть.

Смена ролей

Вы жили под крылом родителей: они следили за оплатой коммунальных услуг, помогали с ремонтом, сидели с детьми и напоминали надеть шапку. В общем, делали вашу жизнь беспечной и безопасной. Но теперь у них нет сил оберегать вас от реальности. Роль старшего и ответственного члена семьи перешла к вам, а вы не готовы ее исполнять и потому возмущены.

Как справиться. Посмотрите на ситуацию как на возможность укрепить отношения. Вспомните вместе с родителями приятные моменты прошлого: как папа давал советы о поведении с мальчиками, как мама за компанию с вами ходила на концерт Земфиры. Эти истории наполнят смыслом уход за близкими, а вместо раздражения вы испытаете искреннюю благодарность.

Страх изменений

У вас был устоявшийся за годы распорядок: время с мужем, встречи с подругами, поездки в отпуск. Но с момента, как дочерний долг лег на ваши плечи, жизнь перестала быть прежней — и это не преувеличение. Вы отказываетесь не только от бытовых привычек, но и от сложившихся представлений о себе и о будущем. У вас не остается времени на хобби, вам некогда сходить в салон, вы иногда испытываете чувство стыда за поведение родителя в людных местах. Потеря комфорта вызывает у вас неприязнь к самому родному человеку.

Как справиться. Определитесь с приоритетами и ценностями: есть ли в них место самопожертвованию, которое требуется от сиделки? Из жизни «до» выберите самую дорогую традицию или занятие (субботние семейные ужины или еженедельный маникюр), чтобы разбавить ими однообразные будни. Не откладывайте увольнение, покупку ивалидного кресла, переоборудование квартиры или обращение к врачу в другом городе, если это требуется родителю, потому что день промедления может обернуться для него сокращением жизни на месяц.