Что ни говори, а интернет-знакомства сильно упростили нам жизнь. Теперь смотр кавалеров можно устраивать прямо из дома, не переодевая пижамы — к чему зря крутить кудри и влезать в шпильки, если потенциальный кандидат на свидание плоско шутит в личке или нелепо подкатывает в комментариях? Однако даже самые странные поклонники из Сети могут принести пользу — главное, понять, кто перед вами.

Пикапер

«Привет, мужчину заказывала?», «Я вижу в ваших глазах все звезды мира, хотите, и вам покажу?», «Вы — страна чудес, и я хотел бы стать Алисой», — он пишет вам эти и еще 80 других фраз, от которых у вас кофе идет носом. А он-то серьезно ждет, когда сработает!

Что с ним делать: оттачивать искусство дипломатии. Потом делать скриншоты этой переписки и пересылать подругам — конечно, не называя имен и исключительно в ознакомительных целях, вы же не звери.

Американский генерал

Он же нигерийский инженер или французский доктор. Он истязает Google-переводчик, чтобы с его помощью рассказать вам, как страдает без женского тепла. Вы сочувствуете, а он продолжает: жена погибла (или бросила его), сын учится в Африке (или в Азии), и вот сломал ногу (или руку). Вы снова сочувствуете, а он сетует на то, что операция на ноге стоит денег, но он, будучи долларовым миллионером (присылает вам номер счета и на всякий случай фото сына) не может послать их больному ребенку — нельзя выводить деньги со счета в африканском банке, можно лишиться всего. Не могли бы вы переслать ему 200 евро «Вестерн Юнионом»? Отдам, когда мы встретимся, о прекрасная, добрая, самая лучшая в мире женщина! Вы снова сочувствуете…

Что с ним делать: …а потом вносите его в черный список, чтобы не пополнить армию обманутых «генералом» женщин, у которых было 200 евро, но, увы, не было скиллов, чтобы распознать подставу.

Нытик (лирик)

Его бывшая жена была просто ужасной женщиной — так обращаться с человеком тонкой душевной организации! А он, золотая душа, ей целую книжку рассказов посвятил! Ну ладно, целую ленту статусов в фейсбуке написал и еще немножко грустно рассказал о личном в личке.

Что с ним делать: рассуждать об отношениях между М и Ж — нытик (ну ладно, лирик) в этом профи, он сможет дать хороший совет. Сходить на пару свиданий — если хочется потом почувствовать себя музой (или ужасной женщиной, как повезет).

Старый солдат

Со словами любви у него так себе: он не станет щедро сыпать комплименты новому платью, от такого не жди пылких писем в мессенджер в 4:30 утра. Зато именно он первым предложит помощь, когда вы расскажете о своей машине, которую прямо сейчас увозит эвакуатор.

Что с ним делать: соглашаться на свидание, если тоже хотите серьезных отношений. Если уж этот парень вас пригласит, то явно не за тем, чтобы бесцельно ездить по ушам.