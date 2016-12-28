С сексом – как с едой: мы много знаем об изысках, но почти ничего – об основах. Вот, например, лубриканты – средства, обеспечивающие гладкое и безболезненное скольжение тел – кому они нужны и куда их намазывать?

Мы вам рассказывали о согревающих и охлаждающих, оральных и анальных, с женьшенем и с мятой… Но, по большому счету, интимные смазки делятся всего на 2 больших группы: на водной основе и на силиконовой.

Существует (до сих пор!) третий тип – лубриканты на масляной основе. Но это уже как раз изыски, малоприменимые в жизни.

Какие для чего

Основное и важное правило очень просто: смазки на водной основе подходят для всего, смазки на силиконовой – для всего, кроме силиконовых вибраторов. Силикон силиконом растворяется. Не так, конечно, чтоб игрушка расплавилась в процессе применения, но, тем не менее: поры силикона будут все шире, материал все рыхлее – и в этих рыхлостях будут прятаться бактерии, которых не вытравишь потом никаким санитайзером.

Теперь – важное! Латекс и силикон – не одно и то же. Поэтому использовать силиконовые смазки с презервативами можно - латекс (равно как и полиуретан) не пострадает. А вот смазки на масляной основе – нельзя: латекс растворяется жирами и теряет все свои защитные свойства.