Мы вам рассказывали о согревающих и охлаждающих, оральных и анальных, с женьшенем и с мятой… Но, по большому счету, интимные смазки делятся всего на 2 больших группы: на водной основе и на силиконовой.
Существует (до сих пор!) третий тип – лубриканты на масляной основе. Но это уже как раз изыски, малоприменимые в жизни.
Какие для чего
Основное и важное правило очень просто: смазки на водной основе подходят для всего, смазки на силиконовой – для всего, кроме силиконовых вибраторов. Силикон силиконом растворяется. Не так, конечно, чтоб игрушка расплавилась в процессе применения, но, тем не менее: поры силикона будут все шире, материал все рыхлее – и в этих рыхлостях будут прятаться бактерии, которых не вытравишь потом никаким санитайзером.
Теперь – важное! Латекс и силикон – не одно и то же. Поэтому использовать силиконовые смазки с презервативами можно - латекс (равно как и полиуретан) не пострадает. А вот смазки на масляной основе – нельзя: латекс растворяется жирами и теряет все свои защитные свойства.
- JuJu Hot+ - согревающий лубрикант на водной основе с экстрактом женьшеня и метилникотинатом. И женьшень, и метилникотинат – согревающие вещества. При нанесении на половые органы – хоть на женские, хоть на мужские – дают неожиданный очень приятный эффект. Вы удивитесь, но Juju – отечественный бренд. А вы думали, только французы знают толк в извращениях?
- Jo Hybryd warming – согревающая гибридная смазка. Гибридная – значит, смесь масла (кокосового) и воды. Не хотелось делать просто водную, но боялись, что не продадут просто масляную. Подумали-подумали – и смешали. Жирно, но не очень. С презервативами использовать нельзя, но ласкать себя руками очень даже можно. Поскольку у лубриканта не только приятная консистенция, но и длительный согревающий (но не жгучий!) эффект – считайте, вы нашли идеальное средство для обнаружения и активации эрогенных зон. Чтобы у потребителя потом не было претензий, на флаконе написано «play solo». Соло! Без помощников (хотя бы для начала)
- Pjur® Basic Silicone - интимная смазка на силиконовой основе. Прошла дерматологические испытания в Германии и зарегистрирована как медицинский продукт. То есть ее безопасность подтверждена и гарантирована. Для всего, кроме силиконовых же игрушек.