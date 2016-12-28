Это будет махрово-феминистическая статья о женском превосходстве и ниспровержение фрейдистской теории о зависти к пенису.

Чему завидовать, право слово? Пенис, как и все прочие человеческие органы, создан для выполнения определенных функций. На него даже не одну функцию нагрузили, а целых две — мочевыделительную и репродуктивную. Над женщиной создатель думал гораздо дольше и подробнее — в результате получилось совершенное творение. Уретра — для выполнения выделительной функции, влагалище и матка — репродуктивная функция, плюс еще один орган, который не несет иной смысловой нагрузки, помимо чистого удовольствия. Это клитор.

Если учесть и сравнить прочие анатомические различия мужчин и женщин, то придется признать, что мужчины создавались для работы, а женщины для наслаждения (своего, заметьте, не мужского!).

Естественно, мужикам было обидно! Поэтому с древнейших времен они как только не изощрялись, чтобы уравнять шансы.

Как они изощрялись

Они изобрели женское обрезание. Больших или меньших масштабов, большей или меньшей степени жестокости, оно сводилось к тому, чтобы лишить женщину легкого доступа к удовольствиям. Клитор удалялся.

Поскольку при тогдашнем (никаком) уровне медицины подобные операции часто приводили к смерти женщины, то их постепенно стали заменять религиозно-моральными ограничениями и «дресс-кодом» — мастурбация была объявлена смертным грехом, а длинные широкие одежды (которые не снимались даже на ночь) и железные пояса верности технически препятствовали самоудовлетворению.

Тем не менее, вплоть до 30-х годов ХХ века, в некоторых районах цивилизованной Европы и США клитор удаляли «по медицинским показаниям», якобы для профилактики истерии и эпилепсии.

Только в 2012 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, запрещающую странам-участникам проводить калечащие операции на женских половых органах. Но в Средней Азии и Африке, по некоторым данным, около ста миллионов женщин подверглись удалению клитора уже в наше время.

А вот в нашумевшем прошлым летом дагестанском сюжете речь шла, скорее всего, не об иссечении клитора, а об обрезании крайней плоти — по мужскому образцу.