Перед новым годом помечтать о маскараде - святое дело. Входите вы в супружескую спальню эдаким чертом в венецианской маске, а муж... А что, кстати, муж?

Муж наелся холодца с оливье и уже почти уснул. Но даже спросонья он наверняка знает, что под маской - вы, а не Наталья Водянова и не Ксюша Собчак даже. И уж точно - не фея, не нимфа и не ведьма. Ну, и в чем прикол?

В психологические тонкости супружеских маскарадов нас посвятит врач сексолог, психотерапевт, психиатр Евгений Кульгавчук.

Евгений Кульгавчук сексолог, психотерапевт, психиатр

Не надо сюрпризов

Прежде, чем перейти к философским размышлениям о сути явления, хочу предупредить (мало ли, вдруг до конца не дочитаете): женские журналы иногда дают советы... Ну, скажем, не учитывая интересы мужчин. Не во всем, конечно, но когда призывают постоянно, с утра до вечера, удивлять партнера и устраивать ему сюрпризы. Исходя из своей почти 20-летней практики, я бы рекомендовал, как минимум, предупреждать мужа о сюрпризе, пусть и не раскрывая его сути.

Многочисленные интервью и работа с реальными людьми убедили меня, что тотальные сюрпризы отнюдь не повышают ни качество семейной жизни вообще, ни качество супружеского секса в частности. Самая типичная реакция адресата - испуг, напряжение. Иногда смех. Самая типичная реакция организатора и устроителя сюрприза - обида и разочарование. Особенно, если это происходит дома.

Другое дело - если маска используется во внешней среде - по замыслу и заранее оговоренному сценарию (на маскараде, например) - тогда узнавание своего среди чужих действительно может дать возбуждающий эффект.