«Зачем ты подкатала джинсы — ты что, подросток?», «Зачем ты носишь длинные волосы — ты что, престарелая русалка?», «Как это ты не смотрела Феллини?» — общество определенно безжалостно к 40-летним женщинам. А мы решили быть безжалостными к обществу и его дурацким стереотипам: рассказать о том, что нам запрещают, и почему это на нас не действует.

Разводиться

Будь вы сто раз успешной бизнес-леди с МВА, квартирой, в которой можно запросто играть в футбол, и кругом общения, который не помещается на стадионе «Динамо», — все равно. Стоит вам намекнуть на то, что вы хотите развестить, как общество моментально напишет вам некролог. Ведь вам 40! А вы в России — где женщин гораздо больше, чем мужчин, молодые только и ждут, чтобы выскочить за вашего свежепокинутого мужа, а вам, женщина, скидка на покупку кота, держите. Если муж у вас «не пьет, не бьет» и вообще хороший человек (вы просто его разлюбили), то вот вам еще и направление к психоаналитику, потому что наверняка это вы просто неосторожно понюхали полироли для мебели. Не может нормальная женщина не хотеть быть замужем!

Почему это не работает: потому что жить с кем-то вместе — и так-то не базовая ценность человека, а жить с нелюбимым — вообще мазохизм. И еще потому, что хотеть чего-то вместе со всеми остальными обычно надоедает годам к 22 — тогда у человека полностью формируются лобные доли мозга и критическое мышление.

Менять карьерный курс

В 40 лет приличный человек уже добился неких карьерных вершин и точно не станет скатываться с этих самых вершин на картонке, чтобы учиться печь пироги, выщипывать брови или преподавать фитнес. А вам что — седина ударила в голову?!

Почему это не работает: потому что не все выбирают любимое дело в 17 и навсегда. Потому что непрерывный стаж перестал приносить такой профит, как освоение в течение жизни нескольких разных профессий, а технологии позволяют учиться новому без отрыва от кулера или люльки с младенцем — и так же работать потом. Сисадмин-ди-джей-промоутер. Смотритель музея-владелец магазина. Журналист-учитель танцев. Это даже звучит интересно!

Даже если вам 40, а ему — 38, на вас обоих будут смотреть с жалостью. На него — потому что он наверняка ослеп (вокруг столько женщин, в совокупности на 870 лет моложе вас!), на вас — потому что он точно скоро прозреет.

Почему это не работает: Потому что на дворе 2017 год, и даже красота и хорошая фигура давно не зависят от паспортных данных. Не говоря уж об уме и харизме.

Носить мини

Короткая юбка или платье, яркое пальто или майка с принтом — даже если все это надето не вместе, а по очень хорошо продуманной отдельности, ехидного комментария вроде «Что, с дочки сняла?» избежать вряд ли удастся. Причем комментария от представительниц своего же пола и ровесниц, которые зачем-то раньше срока расселись на метафорической лавочке у подъезда и теперь осуждают тех, у кого есть и хорошая фигура, и вкус. То есть вас.

Почему это не работает: потому что в вопросах моды лучше равняться не на застенчивых, а на смелых — например, на Светлану Бондарчук, Оксану Фандеру, Викторию Бекхэм или Шарлиз Терон.

Не знать ответов на все вопросы

Как, вы не знаете, в каком музее висит «Звездная ночь» Ван Гога? В каком году Лермонтов написал «Мцыри»? Чем игристое отличается от шампанского, через какие страны проходит Экватор, как вычислить квадрат гипотенузы, с чем едят сыр бри? И дальше, без перерыва: да как же вам, женщина, не стыдно?

Почему это не работает: потому что невозможно знать все. И то, что этот ханжа сейчас зарабатывает себе новые морщины, слушая, как вы говорите: «Да, я не смотрела ничего из Феллини» — только его проблема. Сам-то наверняка никогда в жизни не сможет цитировать Зощенко два часа подряд (а вы так запросто). И вообще, вы, черт возьми, 40 лет на свете прожили, какое еще «стыдно»?!

Фото: istock, kinopoisk

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