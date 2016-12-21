Вы бы скорее предпочли прыгнуть с парашютом, чем сказать тост на дне рождения кузины, а скоростной спуск на одной лыже с Эвереста пугает вас куда меньше, чем перспектива выступить на ежегодном собрании глав отделов. Ничего странного — из десяти человек только один спокойно может взобраться на сцену и нести там любую околесицу, а остальные девять отчаянно паникуют. Рассказываем, как стать этим самым бесстрашным оратором.

Забудьте про общественное мнение

Самая главная причина страха выступлений перед аудиторией — опасение, что вас посчитают смешным, нелепым, скучным или глупым. Словом, мы боимся оценок посторонних людей. Это говорит о нашей неуверенности в себе и явной нехватке самоиронии. Эти качества стоит развивать, они вообще очень полезны. Существует масса упражнений, которые помогут побороть боязнь осмеяния. Пойте в караоке, участвуйте в самых нелепых свадебных конкурсах, заговаривайте с незнакомцами на улице. Самый радикальный метод — привлекать к себе внимание намеренно, совершая эпатажные поступки. Например, купить какую-нибудь невероятную шляпку, пройтись по улице с детской соской во рту, станцевать джигу на холодной автобусной остановке. Способы выглядят очень дурашливо, но они тренируют стрессоустойчивость и помогают перестать бояться внимания.

Тренируйтесь на друзьях

Страх публичных выступлений можно побороть постепенно, если шаг за шагом приучать себя к ним. Начинать можно с небольшой и явно дружественной аудитории. В следующий раз, сидя в кафе с друзьями и слушая их истории, не ограничивайтесь ролью наблюдателя — берите инициативу в свои руки и начинайте выступление на тему: «А вот у нас на работе был такой случай». Чем чаще вы говорите, тем меньше стресс.

Составьте план

Если вам предстоит выступать на собрании, не полагайтесь на экспромт — не исключено, что на сцене вы растеряетесь и вообще забудете, о чем хотели сказать. Новички нередко пытаются выучить свою речь наизусть, но этот способ не работает — зазубрить «кирпич» текста очень сложно. Намного эффективнее нарисовать визуальный план речи — несколько ассоциативных картинок, которые позволят вам не потерять нить.