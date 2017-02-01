С бывшим

Он неплохой человек, вы через многое прошли вместе, и нет смысла разбрасываться хорошими людьми только на том основании, что вы когда-то видели друг друга голыми. В общем-то, все правильно — с бывшими дружить можно и нужно. Но только в том случае, если чувства остыли и при встрече вас не мутит от дурных воспоминаний. Если да, то не заботьтесь о том, как вы будете выглядеть в его глазах, когда оборвете эту дружбу. Он подумает, что вам до сих пор не все равно? И пусть подумает! Это гораздо меньшее зло, чем встречаться, держать лицо и делать вид, что теперь вы друзья — а потом мучительно приходить в себя после этой встречи.

С боссом

Начальник позволяет себе отпускать в ваш адрес унизительные замечания, а иногда и орать, как иерихонская труба. Если вы станете, бледнея и краснея, делать вид, что все в порядке, то вполне возможно, что в ближайшем будущем обидные шуточки и крик станут вашей ежедневной повесткой дня. Абьюзеры чувствуют, кто готов стать их жертвой — так покажите ему, что с вами так нельзя. Скажите прямо: «Прошу вас больше не называть меня "безмозглым созданием" и не повышать голос — в противном случае мы не сможем продолжить обсуждение рабочих вопросов». Вариантов развития событий два: либо после двух-трех таких эпизодов босс поймет, что донести до вас что-то можно только в корректной форме. Либо вам придется уволиться. По сравнению с расшатанными нервами и самооценкой (вашей), которая уже после года работы под таким началом будет валяться в пыли, оба варианта хороши.

С бывшей одноклассницей

Или маминой подругой, экс-коллегой и любым другим не слишком близким человеком. Который внезапно демонстрирует чудеса тактичности и спрашивает, не пора ли вам выйти замуж, родить или похудеть.

Ничего страшного, если вы не станете вежливо отшучиваться, а прямо скажете, что такие вопросы вы обсуждаете только с близкими — а к ним ваш визави не относится. Научить жизни другого — тем более взрослого — человека вы, разумеется, не сможете. И бывшая одноклассница или мамина подруга может обидеться. Зато вы избавите себя от необходимости впредь тратить время на волнующие беседы о том, почему вы не рожаете второго или сколько получает ваш муж. Профит.

С продавцом-консультантом

В примерочной вы обнаружили, что вам не подходит размер, и попросили девушку-консультанта принести вам другой, побольше. А она, окинув вас взглядам, замечает, что «вообще эта модель рассчитана на стройных девушек». Можете сделать вид, что вас совсем не обижают комментарии незнакомого человека по поводу вашей внешности — которых вы, кстати, не запрашивали. А можете позвать администратора и уточнить, действительно ли консультантам платят за оскорбление покупателей, и если нет — потребовать извинений.

С незнакомцем в Интернете

Споры и ссоры в комментариях к статье или посту в соцсетях — обычное дело. Люди легко заводятся, нередко подкрепляя аргументацию переходом на личности. Если личность, на которую перешел оппонент, — ваша, просто перестаньте ему отвечать. В Интернете всегда кто-то неправ, нет ничего ужасного в том, что некий Василий Пупкин из «Фейсбука» прямо сейчас решит, что вы «проиграли» и не смогли доказать ему свою позицию. Начнете отвечать — потратите время и, что важнее, нервы, а ведь вы этого юзера даже не знаете. Не надо так, закрывайте ноутбук.

Фото: istock

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