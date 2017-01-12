Количество секса и количество обнимашек – это два совершенно независимых параметра в отношениях. Сексом много и часто занимаются те, кто любит секс. Те, кто любит друг друга – обязательно обнимаются.

Вообще, частота тактильных контактов считается одним из самых объективных показателей стабильности пары: если вы спустя много лет совместной жизни все еще держитесь за ручки, обнимаете друг друга и целуете в щечку, проходя из ванной в кухню – значит, вы по-прежнему друг для друга физически привлекательны (несмотря даже на возможные проблемы с сексом).

А вот когда наоборот – когда вы еженощно совершаете нужное количество фрикций, достигаете оргазма а потом раскатываетесь по разным концам кровати (а то и разбегаетесь по разным спальням) – это подозрительно.

Сон – это состояние, когда мы не способны играть, притворяться и совершать рационально обусловленные действия. И, если вы живете вместе, а спите порознь – что бы это значило?

Технические сложности

С возрастом у людей появляются вполне объективные обстоятельства для того, чтобы спать под разными одеялами: кто-то, может, растолстел так, что вдвоем под одним уже не уместиться. Кто-то храпит. У кого-то болит шея, плечо или еще какое место – как бы не придавить. Кто-то потеет в сне так, что заливает партнера. Кто-то по три раза за ночь бегает в туалет…

Даже если все эти чисто медицинские обстоятельства поддаются коррекции, то она требует времени. А пока не откорретировались – расползаемся по разным краям кровати… Да так и привыкаем.

Есть еще телесные привычки, которые не патология, но при совместном существовании требуют притирки. Например, вы оба любите спать на животе, то обняться и не повывихивать себе плечевые суставы будет довольно проблематично. Или вы оба спите (как в детском саду учили) исключительно на правом боку – тогда объятия возможны, но исключительно в позе «ложки»: один обнимает, второй принимает.

Тут приходится признать, что объятия – понятие условное. Речь, в общем-то идет о том, нужно ли вам соприкасаться (телесно ощущать друг друга) во время сна.