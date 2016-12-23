Михаил Рольник Сценарист

Постновогодний человек жалок – это общеизвестный факт, хрестоматия. Измотанный предпраздничной гонкой, как беговая лошадь на ипподроме, издёрганный стрессами от авралов на работе в конце года, в новогоднюю ночь он решает оторваться – и «отрыв» окончательно превращает человека в тряпочку. Все оттенки серого на отёкших лицах, нетвёрдая походка, полная невозможность втянуть живот, а также состояние общего недомогания, когда любой орган тела чем-нибудь обязательно недоволен – вот характерные признаки постновогоднего человека.

Но если мужчина переносит последствия «праздника» бесхитростно, мучаясь, по большей части, лишь физически, то женщина являет собой настоящий сгусток страдания. Потому, что к физическому дискомфорту добавляется ещё и душевный – а именно, целый букет всевозможных поводов для раскаяния. Женщине после Нового года тяжелей, чем мужчине, как ни крути. Именно поэтому, дорогие дамы, автор рыцарски придёт вам на помощь. Прочтите и скопируйте себе в закладки правильную постновогоднюю исповедь – она если и не спасёт ваши души, то абсолютно точно облегчит страдания.

Исповедь постновогодней Магдалины

Падре (дорогой, мама, подруга, милый домашний котик – нужное подчеркнуть), я согрешила. И согрешила не раз. И не два (здесь уместно подпустить слезу).

Я худела к Новому году вовсе не для того, чтобы поправить пошатнувшееся здоровье и обрести формы здорового человека. Я лгала. Я ела проклятый однопроцентный творог, засохшие корочки чёрного хлеба и пила простую воду для того, чтобы влезть в платье, которое купила специально ради праздника. В платье я влезла – в новогоднюю ночь, но больше опять не влезаю. Сегодня всего лишь второе января, КАК ЖЕ ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?!!

Прости, прости, я не ропщу. Я сама виновата. Решила наградить себя за то, как стойко держала диету. Думала, что пара дней возлияний и объеданий никак не отразятся на мне, спортивного вида сексуальной зажигалке. Но зажигалка прожила недолго - еда коварно нападает на меня, а я не в силах противостоять искушению.

Теперь у меня нет денег. Я потратила на Новый год больше, чем планировала. Больше, чем это вообще разумно. И сейчас вокруг головы моей, падре, вьются злые бесы, гаденько нашёптывающие мне варианты, как я могла бы потратить эти деньги с умом. Я могла бы улететь на море и нежиться там в песке и волнах – здоровая, стройная, впитывающая загар, которым злила бы потом преданных подруг. Как и фоточками в инстаграме. Теперь я не могу выложить ни одной фотки, потому что выгляжу так, что совершенно точно распугаю мужскую половину подписчиков.

Я могла бы купить абонемент в фитнес-зал на год (здесь не нужно вдаваться в подробности, просто беспомощно разведите руками – и плачьте, плачьте, будьте максимально женственной, дайте себе волю).

Я могла бы вместо дурацкого платья за сто миллионов тысяч рублей – вот оно, лежит на полу, облитое вином, мятое, похожее на тряпку, где были мои глаза, когда я его покупала, я же больше не надену его никогда – я могла бы приобрести столько хорошей, стильной и совершенно необходимой мне в повседневной жизни одежды (сделайте дрожащие губы)!

На исходе волшебной новогодней ночи я вела себя безобразно. Я танцевала на столе – нет, не на благородного дерева стойке бара, среди шотиков, это было бы красиво и возбуждающе – а на обычном столе, падре! Среди полупустых бутылок, селёдки под шубой и утки с рисом. Я наступила в салат «Столичный» и, хохоча безумной фурией, вытерла подошву обуви о скатерть. И всё это под группу «Руки вверх», падре!

Я кричала на таксиста, я зачем-то пыталась раздеться в ночном магазине, я забрала у подростков петарды, и только любимый остановил меня вовремя, иначе бы я сгорела к чёртовой бабушке. Очень стыдно, очень (сокрушённо опустите голову, изобразите фейспалм). Кстати, любимый вёл себя не лучше, но посмотрите – он спит! Спит, как младенец, а я здесь мучаюсь – Боже, зачем ты не дал мужчинам совесть и способность рефлексировать (здесь уместно заламыванье рук).

Но знаете, что самое ужасное, падре? Я знала, что именно так всё и будет. Потому, что так было и в прошлый раз. И в позапрошлый. Во всяком случае, так мне рассказывали. Сейчас я понимаю, что настала пора что-то менять. На следующий Новый год я буду уже другой. Я изменюсь (гордый взгляд вдаль, стена квартиры да не помешает вам!).

Главное, милые дамы, искренность и вера в лучшее. Если вы заранее настроитесь на Исповедь постновогодней Магдалины, возможно, ряда ошибок вам удастся избежать.

Ну, вот, я сделал всё, что мог. Не благодарите, это мой рыцарский долг – оберегать вас от вас же. С прошедшим Новым годом!

Фото: iStock

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