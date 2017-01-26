Осенью разгорелся скандал в 57-й школе для одаренных детей. В этот понедельник Meduza опубликовала похожую историю про учителей-педофилов — в другой школе, но тоже для одаренных.

Первый вопрос, который возникает у всех: почему так долго никто об этом не знал? Речь ведь не о разовых эпизодах. «Непрофессиональные» отношения учителей с учениками длились годами. И дети — несколько поколений детей — молчали. Почему? Ситуацию анализирует Лия Шарова, руководитель школы безопасности «Стоп Угроза», автор книги «Стоп-Угроза. Дети в безопасности».

Почему дети молчат

Проблема №1. Они верят в любовь

Эти истории показывают полнейшую неподготовленность наших детей к подобным ситуациям, их неумение правильно оценивать опасность и уверенно реагировать на знаки внимания или приставания учителей. Первое, на чем хочется сконцентрировать внимание родителей: и бывшие ученицы скандальных школ, и девочки на тренингах «Стоп Угрозы» очень часто не видят проблемы в том, что взрослый мужчина флиртует, ухаживает, делает комплименты, обнимает и целует, даже инициирует сексуальные отношения.

Им, причем иногда даже 10-12-летним, учитель может казаться прекрасным принцем, который видит в них не ребенка, а взрослую прекрасную девушку. Дети влюбляются в учителей. И в «элитных» школах, где принято к каждому ребенку «искать индивидуальный подход» и «выстраивать доверительные отношения», это происходит быстрее и легче.

И, что самое страшное, дети готовы скрывать эти «настоящие отношения», защищать их, не видеть в них ничего ненормального. Девушкам-подросткам, чаще всего закомплексованным, неуверенным, но уже мечтающим о любви, «как в кино», очень лестно внимание старшего, авторитетного мужчины. Они — легкая добыча, потому что уже после нескольких знаков внимания чувствуют себя особенными, привлекательными, влюбленными и на все готовыми ради своей «первой любви».

Проблема №2. Им запрещено говорить о сексе

Родителям очень сложно откровенно говорить с детьми о сексе, о педофилии, о бдительности и способах самозащиты. Очень часто мамы делегируют эти сложные разговоры нам или другим тренерам или психологам. В школах вопросы сексуального воспитания в последнее время похоронены под ханжеским стремлением «уберечь детей от разврата».

Сами дети, по нашей статистике, уже в 3-4 классах не просто отлично понимают, кто такие педофилы, но уже и сталкивались в Сети и со «странными дядечками», и с порнографическими фото, и с «новыми взрослыми друзьями». Но они это скрывают, потому что не хотят слушать наставления родителей, особенно в нервном, испуганно-истерическом ключе.

На многих наших тренингах подростки рассказывают о случаях опасности на улице, в школе, в Интернете. Абсолютное большинство не говорит родителям ни слова. На вопрос: «Почему?» все дети отвечают одинаково: «Мама будет психовать и запретит мне сидеть в Интернете», «Мама снова начнет меня провожать в школу». «А зачем, ничего же по итогу не произошло?», «А что они смогут сделать? Даже если придут разбираться, то станет только хуже».

Проблема №3. Они не различают своих и чужих

Постепенно идея о том, что слушаться надо не всех взрослых, а только «своих», набирает популярность. Но вопрос, считать ли «своим» учителя, остается открытым. Дети не понимают, как реагировать, если твой учитель оказывает тебе нетипичные знаки внимания, как себя вести, если он до тебя дотрагивается, обнимает, целует? Почему ребенок не четко осознает границы дозволенного и недозволенного поведения по отношению к себе? И почему многие дети предпочитают скрывать подобные ситуации от своих родителей, молчат и терпят? И ситуация может возникнуть где и когда угодно: лучший друг папы при каждой встрече обнимает и расцеловывает немного дольше, чем принято; репетитор как бы случайно касается то руки, то ноги, но вроде бы не делает ничего «такого»; или, что самое сложное, родственник или член семьи обнимает и берет на ручки.

Для решения этих проблем потребуется время, внимание и откровенность родителей.