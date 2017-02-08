На самом деле, если вы раньше никогда не практиковали БДСМ, а теперь вдруг резко решили заняться (причем не предупредив свою вторую половинку — в порядке сюрприза), то кляпы, плетки и бондажи не оживят вашу любовь, а наоборот — добьют ее окончательно. «50 оттенков…», как всякий учебник, нельзя использовать фрагментарно. Либо вы соблюдаете все правила, либо не беретесь за дело вовсе.

Самое важное

Если вы прожили вместе 5, 10 или даже 25 лет, то вам только кажется, будто вы прекрасно знаете друг друга и понимаете с полуслова. Знаете и понимаете, да. Но в нормальной жизни. БДСМ — это все-таки выход за границы нормы. Поэтому приемлемое и недопустимое следует обсудить «на берегу». Кристиан Грэй, как вы помните, предлагал Анастейше заключить договор, где бы прописывались допустимые и недопустимые приемы и гаджеты.

Но Грэй был ас, он знал все. Он мог, например, написать, что фингеринг допускается, а фистинг — нет. А вам, возможно, и в голову не приходило, что такое извращение как фистинг в принципе существует — и исключительно потому вы его не запретили… Можете сильно пожалеть. Поэтому лучше идти от обратного: прописать только то, что вы хотите (или хотя бы согласны) попробовать. Все остальное по умолчанию запрещено.

Запрещено все, что не разрешено. Поверьте, даже составляя список разрешенного (хотя бы из того, что подсмотрели сегодня в кино), вы уже придете в возбуждение.

Ну и, конечно, вы еще по книгам (или по первому фильму) помните, что надо заранее оговорить стоп-слово, которое будет обозначать, что вы не в рамках игры молите о пощаде, а на полном серьезе намерены прекратить секс в новом формате. И именно потому, что вам нужна возможность произнести это слово, отложите на потом тестирование кляпов и глухих масок. Ольга Штерн сексолог, российский эксперт компании Fun Factory

Бондаж и дисциплина

Про связывание мы писали много: вот здесь, и здесь, и здесь хотя бы...

Есть две серьезные проблемы:

1. Не все мы живем, как Кристиан Грэй. Не у каждого есть специальная комната с дыбами или крюками для подвешивания в потолке. Даже кованая кровать не у всех есть, чтобы фиксировать жертву к ажурной решетке. 2. Не все мы живем, как Анастейша. У нас полно работы, ужины (равно как завтраки и обеды) мы готовим сами. Сами водим детей по школам-секциям-кружкам, сами полы моем, сами машину в ремонт отгоняем… И сами потом настолько вымотаны, что роль сабмиссива понимаем как повод «откосить»: я полежу связанная, а ты делай, что хочешь. Беда в том, что муж живет примерно в том же графике, у него аналогичные устремления: полежать связанным, желательно даже с маской на лице. В результате вы возвращаетесь к стартовому «секса нет», только заплатив 3-15 тысяч рублей за сбрую и потратив минут 20 на обмотку.

Первый вопрос на самом деле решается легко, если у вас есть шведская стенка или хотя бы батарея центрального отопления. Если нет, то ищите по сексшопам специальные наборы для фиксации, которые крепятся в проем двери или под матрасом. Стоят такие приспособления около 3000 рублей.

Со вторым пунктом сложнее. Если вы на этапе заключения договора не определитесь, кто из вас доминант, а кто отсыпается, то от идеи фиксаторов придется честно отказаться.

Садизм и мазохизм

Если бондаж не означает для вас полнейшей пассивности, и вы придумали, к чему себя привязывать, то можно углубиться в тему. Отшлепать или как-нибудь еще помучить зафиксированную жертву. Порка незафиксированного партнера — действо глупое и скорее смешное, чем эротическое. Он (она) может сбежать, спрятаться под кроватью, засветить в ответ тапком или подушкой… Так что всякие средства истязания следует выбирать, если для вас, по условиям договора, приемлемы и фиксация, и определенный уровень боли.

«Между удовольствием и болью очень тонкая грань, Анастейша. Две стороны одной монеты, они не существуют друг без друга. Я могу показать тебе, какой приятной может быть боль. Сейчас ты мне не веришь, но когда я говорю о доверии, то подразумеваю именно это. Будет больно, но эту боль ты вполне сможешь вынести. И опять же, все дело в доверии. Ты доверяешь мне, Ана?» («Пятьдесят оттенков серого. Книга первая»)

Если вы хотите «только попробовать» и надеетесь обойтись без специальных инструментов, то учтите:

Ладонью можно бить только сзади и по бокам и в диапазоне от ягодиц до колен. В противном случае возможны неигровые травмы. Если сложить ладонь неглубокой «лодочкой», то звук будет громче, а боль слабее, при битье открытой ладонью — тише, но больнее. Использование настоящего брючного ремня — это гораздо больнее и травматичнее, чем использование фетиш-плеток из секс-шопов.

Главный атрибут БДСМ — это «ударные инструменты»: разнообразные плети, кнуты, стеки, шлепалки. К выбору плети надо подходить очень ответственно, стегать вам придется любимого человека. Изделия из натуральной кожи — не для новичков. Лучше начните с изделий из латекса. Ольга Штерн сексолог, российский эксперт компании Fun Factory

Кроме того, для болевой стимуляции можно использовать горячий воск и электричество.

«И отдельная тема — зажимы для сосков. Он одобрительно мурлычет, а я задыхаюсь от страсти. Его губы движутся вниз по моей шее к груди, покусывая и подсасывая мою кожу, приближаются к соску, и вдруг я чувствую, как его сдавило зажимом. Из моего рта вырывается стон, несмотря на затычку. Господи, это ощущение такое восхитительное, грубое, болезненное, приятное… о-о-о! Он ласкает языком зажатый сосок и в это время зажимает другой. Укус второго зажима такой же жесткий и приятный. Я громко кричу». («Книга третья. Пятьдесят оттенков свободы»)

Секс втроем. Имитация

B BALLS, анальный шарик от Fun Factory

Большинству из нас мораль, брезгливость и ревность не позволяют пригласить в постель третьего. То ли дело вибраторы и анальные стимуляторы! Мужчина может чувствовать себя многочленом, женщина — желанной со всех сторон.

— Что это? — Я беру в руки штучку, похожую на пулю.

— Мисс Стил, меня восхищает ваша неизменная жажда информации. Это анальная затычка.

— А это? — Я вынимаю нечто длинное, черное, резиновое, состоящее из постепенно уменьшающихся сферических пузырей, соединенных вместе. Первый пузырь большой, а последний гораздо меньше. Всего восемь штук.

— Анальные бусы… От них получается впечатляющий эффект, если их вытаскивать посреди оргазма. («Книга вторая. На 50 оттенков темнее»)

Подробно об анальных игрушках мы рассказали вот здесь и вот здесь. Типичные, в культовом романе описанные, игры — это генитальный секс с мужем и одновременно анальная стимуляция с помощью девайсов.

Можно наоборот: анальный секс — с родным мужем, вагинальный — с пульсатором. Или оральный — с мужем, генитальный — с фаллоимитатором на присоске.

Такой всесторонний подход вас наверняка выведет из спячки.

Фото: арихив брендов, архив Passion.ru, kinopoisk.ru

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