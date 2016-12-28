Очень логично говорить в Новый год о елочках, бусиках и об анальном сексе.

Новогодние праздники (если вы в принципе уже допускаете для себя эту мысль) — самое время осваивать новое и неизведанное. А елочки и бусики — это стимуляторы, которые помогут вам подготовиться к переходу на новый уровень или получить дополнительные (и очень яркие!) эмоции от секса с любимым мужем.

Вы удивитесь, но большинство женщин впервые пробуют анальный секс и прочие «извращения» именно с мужем. Потому что такую инициацию можно доверить только очень надежному и любимому мужчине. Подробно об этом написано вот здесь.

Решившись, не начинайте сразу играть по-крупному. Психологически и физиологически подготовить вас к вторжению с тыла могут тонкие и изящные анальные цепочки (бусы).

Анальные бусы

Как вы видите, даже в самой толстой своей части они тоньше мужского большого пальца. Так что расслабьтесь. Главное — начать. Предварительно надо смазать лубрикантом на водной основе и анус и сами бусики. Все рекомендации по позам (если вы где-либо об этом уже читали) бессмысленны: у каждого свои анатомические особенности и личные пристрастия. Кому то удобнее начинать на четвереньках, кому-то — лежа не боку, а кому-то — лежа на спине и прижав коленки к груди. Не старайтесь погрузить в глубину сразу все бусинки. Ввели одну (не вдавливающим, а вкручивающим движением), остановились, оценили ощущения. Можно продолжить, а можно и прекратить, вернуться к теме через день.

Дальше — важно: на том этапе, когда вы ощущаете в себе бусики, но они не доставляют вам боли, повернитесь на спину и займитесь с мужем обычным миссионерским сексом в обычной миссионерской позе. Во время оргазма возникнет эффект, подробно описанный в статье про активацию эрогенных зон: мозг зафиксирует, что вы достигли блаженства, когда в попе был посторонний предмет — в будущем проникновение в анус будет ассоциироваться с приятными ощущениями. Не исключено, кстати, что извлечение бус (можно даже до извлечения мужа) сразу приведет вас к повторному оргазму.

Несколько таких опытов — и вы, скорее всего, сами захотите анального секса.

Анальные елочки

Они хоть и толще бус, но все равно (по крайней мере, в вершине своей) тоньше стандартного мужского пениса, так что вполне подходят в качестве тренировочного снаряда. Период адаптации такой же, как у бусиков: принцип постепенности важен. Принцип «переброски эрогенных зон» — тоже.

Но елочки, в отличие от бус, вы, наверное, будете применять, даже достигнув вершины мастерства в анальном сексе. Изначально эти изящные вещицы изобретались не для тренировки неофитов, а наоборот, для продвинутых пользователей.

Будучи введены по назначению, они дают обоим партнерам массу дополнительных ощущений во время обычного генитального секса. Во-первых, подпирая сзади, они сужают вагину — и вы становитесь ближе друг другу. Во-вторых, через заднюю стенку влагалища мужчина чувствует рельеф елочки — и при фрикциях как будто прыгает по волнам. В-третьих, вы тоже ощущаете и эту «волнистость», и более плотное прилегание — в результате одновременно стимулируется и точка G на передней стенке вагины, и точка К на задней. Оргазм в таком случае бывает очень мощным.

Заметьте, двигать елочки и бусы туда-сюда не надо: это вам не фаллоимитаторы. Они не должны имитировать анальный секс. Они должны настраивать на него и повышать градус восторга от генитального секса.

Фото: архив редакции

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