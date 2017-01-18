Наручники для БДСМ, доступные в большинстве интим магазинов — это не настоящий БДСМ. Для неподдельных издевательств или там для длительного удержания в плену у батареи они не годятся — только для удовольствия.

Ну что, дорогие читатели? Вы достаточно изучили теоретический материал? Освоили «50 оттенков серого», а также наши статьи о шибари и связывании? Переходим к практике! Допустим, вы решились выбрать свои первые в жизни наручники и бродите по сайтам… И глаза у вас разбегаются, а решение принять трудно, потому что на сайте даже не примеришь и не пощупаешь — надо лично ехать в секс-шоп и изучать предмет на месте. На вид-то все наручники довольно симпатичные.

По каким же параметрам будем выбирать?

Материал

В первую очередь люди, не имевшие раньше дела с фиксацией, обращают внимание на металлические наручники. Но здесь их может постигнуть разочарование: во время секса жесткие браслеты вызывают болевые ощущения, а потому подходят людям с соответствующими предпочтениями, но далеко не всем. Валерия Агинская сексолог, директор Центра семейного и сексуального образования Secrets

Начинающим больше понравятся кожа, ткань, скотч. Они не травмируют запястья, но при интенсивных движениях могут расстегнуться, так как большинство крепятся на липучках.

Силиконовые — это средняя степень жесткости.

Для жесткой фиксации подойдет металл. Можно и с мехом. Металлы тоже разные бывают — от мягких и легких сплавов до настоящей стали.

Модификации

Фиксатор на пальцы от Pipedream

Хитрый способ попробовать, готовы ли вы к металлу, — это «капкан для пальчиков». Обычно надевается на большие пальцы обеих рук. С одной стороны, площадь «страдающей» поверхности тела довольно невелика, с другой, пальцы гораздо чувствительнее, чем запястья, и болевые ощущения будут сильнее. С одной стороны, руки почти свободны, с другой — и размаха никакого, и освободиться самостоятельно сложнее, чем от полноразмерных наручников. Для знатоков — это как раз вариант довольно жестоких игр.

Эти милые штучки тоже довольно коварны:

Мы можем считать их наручниками, а не бондажами, потому что фиксируются, как ни крути, только руки. Однако фиксируются к телу! Это удобно, потому что «подчиненный» партнер будет чувствовать себя одинаково комфортно лежа и на спине, и на животе — руки не придавит. Но освободиться самостоятельно ему будет непросто. Если из первого корсета запястья при определенном старании можно просто выдернуть (ткань эластична), то чтобы освободиться из второго, путы придется либо разорвать, либо вымаливать милости у «верхнего» партнера.

Условно к вариантам модификации можно отнести длину цепи. Иногда браслеты наручников буквально прилеплены друг к друг, иногда цепочка между ними состоит из нескольких звеньев, часть из которых можно снять. Это дает свободу вашей фантазии: просто зафиксировать руки, притянуть их к спинке кровати, приковать к батерее… Ну да. А что такого?

Замки

Если не хотите попасть в беду, выбросьте сразу из головы настоящие полицейские наручники с настоящими полицейскими замками. Потеряете ключик — и век свободы не видать.

Игровые наручники могут выглядеть как настоящие, весить как настоящие, даже запираться на ключ как настоящие… Но в случае форс-мажора их все-таки можно вскрыть шпилькой или ключом от чемоданного замочка. Это вариант для тех, кто любит друг друга давно и верит безоговорочно. Для более робких во всех секс-шопах продаются модели с кнопкой быстрого открытия.

Наручники Quick Release от Hustler Brands

Все по-настоящему, но в случае чего замок (запертый на ключ!) открывается одной кнопкой.

Вообще замок — основной параметр при выборе аксессуаров для БДСМ. От него зависит степень страха. Всякие завязочки и бантики вообще не считаются!

Липучка или кнопки — это очевидная игра. Связанный партнер может самостоятельно освободиться в любой момент, как только ему надоест… Ну или когда захочет поменяться ролями и превратиться из раба в господина.

Карабины и замок с кнопкой быстрого открытия — это риск.

А настоящий замок с ключами, но без страховочной кнопки — это уже хардкор и реальный БДСМ.

Те, что выглядят жестоко и брутально, на самом деле гораздо мягче охватывают руки и гораздо легче расстегиваются. А вот под розовым плюшем — твердый и холодный металл. И при каждом неловком движении браслеты все туже обхватывают запястья (это коварство обеспечено шестеренкой внутри замочного механизма)… Но кнопка аварийного открытия присутствует.

Застегиваются и те, и другие — буквально за полсекунды.

Наручники с такими замками можно положить под подушку или в ящик прикроватной тумбочки, чтобы в какой-то момент достать и быстро надеть на партнера. Отличный сюрприз для пар, которые любят экспериментировать! Елена Бекмэн сексолог, эксперт международной сети «Тренинг-центр СЕКС.РФ»

Бывают и вовсе странные типы замков — как ремешки у часов. Вот например:

Fantasy Gold от Pipedream

Дизайнерские наручники. Смотрятся классно, но пока застегнешь, уже никакого секса не захочется. Хороши в качестве подарка (и цена подарочная — 2500 рублей в среднем), но вряд ли вы будете пользоваться ими регулярно.

Фото: архивы редакции, архивы брендов

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