Эволюция формы и размера вибраторов за прошедшие полтора столетия проделала путь от огромного монстра, работающего от паровой машины, до миниатюрной вибропули со множеством режимов вибрации. Она-то и доказала всем, что размер не имеет значения!

Вообще с самим термином есть сложности. С недавних пор вибропулями называют вообще любой вибратор, который можно спрятать в кулаке. Но когда слово впервые вошло в обиход, оно обозначало не самостоятельный гаджет, а моторчик-насадку. Такие вставлялись для усиления ощущений в эрекционные кольца, например, или в вибраторы для двоих.

Потом производители подумали-подумали и предпочли делать встроенные моторы: хочешь — включай вибрацию, не хочешь — не включай. Так удобнее, чем собирать игрушку по частям на скорость, как автомат Калашникова.

Одна проблема: на складах остались тонны заготовленных мини-моторчиков, по форме и размерам напоминающих пульки. Куда их девать? Одеть покрасивей и сделать самостоятельным трендом! В цветном силиконе или в «золоте» пульки приобрели очень даже товарный вид. Гораздо более товарный, чем обычный вибратор обычных размеров.

Размеры и материалы

Поскольку речь идет о маленьком вибраторе, ожидать многообразия форм у этого секс-гаджета не приходится. По большому счету, игрушка бывает двух видов — вибропуля и виброяйцо, первая — мини-вибратор, а вторая — погружная игрушка с внешним управлением, предназначенная для внутренней области влагалища или заднего прохода. Размеры — не более 7 см в длину и 3 см в диаметре. Многие вибропули имеют дополнительные насадки либо специальные ответвления на наконечнике для дополнительной стимуляции. Ответвления иногда торчат как заячьи ушки, потому (с чисто эстетической точки зрения) можно выделить еще подкасту «виброзайки», но профессионалы обычно все равно называют их пулями, чтобы не путать с классическим вибратором типа «кролик» (стандартных размеров фаллоимитатор с ответвлением для стимуляции клитора).

Чаще всего вибропули делают из металла (тогда они действительно похожи на пули) и медицинского силикона. Более дешевые варианты — из пластика.

Самые простые включаются кнопкой на корпусе (и ею же переключают режимы). А также есть пули, управляемые выносным пультом (проводные и беспроводные) и приложением со смартфона.

Применение

На первый взгляд, семь сантиметров совсем не впечатляют. Но вы ж учтите, что это пламенный мотор! Весь ее смысл — в большой мощности (если что, настоящая пуля тоже гораздо меньше настоящего же меча, но бьет надежнее). К клиторальному оргазму она вас приведет гораздо быстрее, чем большой вибратор или даже пульсатор. А благодаря миниатюрному размеру вибропуля может использоваться в любых обстоятельствах. Это идеальный вибратор для клитора — если ее зафиксировать между половых губ и надеть трусики, а пульт держать в руке или доверить надежному человеку, то можно хоть в ресторан пойти, хоть на ковер к большому боссу — скучно не будет.

В чинных супружеских играх вибропуля может использоваться для стимуляции пениса — массажа уздечки, мошонки, головки, области промежности. А также для поиска и стимуляции эрогенных зон на мужском и женском теле (тут вам облегчат перемещение смазки на водной основе).

Немецкий производитель Fun Factory — чтоб уж ни у кого сомнений не возникало — свою игрушку так и называет: массажная пуля. Она вибрирует, а вы ею проводите или прокатываете (цилиндрическая форма позволяет) по телу. Ее же, по-старинке, можно использовать в качестве мотора-насадки к страпонам и эрекционным кольцам.

И еще один незаметный, но большой плюс этой игрушки: этот гаджет можно не только беззастенчиво положить у прикроватного столика, его можно даже носить на цепочке на шее (металллические вибропули иногда специально делают похожими на дизайнерские ювелирные украшения) или использовать в качестве флешки.

Фото: архив брендов, shutterstock.com

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