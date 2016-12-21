Мы не будем сейчас рассуждать о природе проституции и прочих вариантах секса за материальное вознаграждение. С «по любви» и «по расчету» все более или менее ясно. Давайте рассмотрим ситуации, когда нет ни любви, ни корысти, а секс — есть.

Елена Малахова уже однажды вызвала бурю негодования своей статьей «Люблю, но не хочу (или хочу, но не мужа)». Сегодня она пойдет еще дальше — и раскроет всю подоплеку сюжетов формата «хочу, но не люблю».

Елена Малахова Сексолог, психотерапевт

Отношения, завязанные исключительно на сексе, встречаются сплошь и рядом. И большинство ситуаций, в которых они складываются, тоже вполне типичны.

Когда гормоны зашкаливают и хочется всех, недавние дети вообще склонны путать секс с любовью. Этот период обусловлен физиологией и совершенно естественен. Если этот этап жизни блокируется и не проживается вовремя, то его реализация смещается на более поздний возраст. Вы встречали 30-летнего мужчину, ведущего себя как 15-летний подросток? Вот он в ранней юности старался быть пай-мальчиком.

Парня в армию призвали… Впрочем, это больше про юношескую гиперсексуальность. У взрослых все суровее: один из супругов, допустим, контрактник или моряк дальнего плавания. Или разведчик в чужой стране. А половая конституция выше среднего. Почти всегда физиология сметает любые моральные барьеры.

Но что же можно сказать о связи, где мужчина и женщина свободны, вполне могут полноценно участвовать в отношениях, но сознательно такую возможность отвергают, предпочитая формат «ничего, кроме секса»?