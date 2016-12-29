Замуж я вышла не рано. В моем возрасте женщины, вступая в брак, предпочитают не менять фамилию. Но будущему мужу это было принципиально важно. И я стала Леной Ивановой. Мало ли в России Лен Ивановых? В том-то и интрига, что немало! Мое отчество, кстати, тоже одно из самых распространенных в стране.

Документов у девушки к 30 годам бываем много-много: помимо паспорта и диплома, еще всякие СНИЛС, ИНН, водительские права, трудовая книжка, банковские карты… Да мало ли у кого что. Но я все честно поменяла, на новую фамилию переоформила — и намеревалась жить долго и счастливо с любимым мужем.

Почему меня не взяли на работу

Неприятности начались, когда мы попытались оформить ипотеку. Осенью 2013 года банк отказал мне на том основании, что, по данным Бюро кредитных историй, я являюсь злостным неплательщиком по трем кредитам на общую сумму 180 тысяч рублей. А я до тех пор не брала ни одного в жизни! Естественно, новость меня шокировала.

Пришлось обращаться в Бюро (вернее, к компании-агенту Бюро, которая работает с физическими лицами). Там мне выдали «мою» кредитную историю… Действительно: Лена Иванова, отчество тоже мое. И день рождения — все как у меня. Адрес только другой! И город рождения. И паспортные данные, естественно, не мои, не говоря уж об ИНН и СНИЛС. Так я узнала, что у меня есть тезка-неплательщик в Красноярске.

После препирательств и разбирательств компания-агент поняла ошибку… И за 1100 рублей мне выдали уже мою, реальную, кредитную историю. Вся она состояла из двух запросов. Последний — как раз от банка, куда я обращалась за ипотекой. А первый — вот это ужасно обидно! — поступал за полгода до того, весной 2013 года от крупной банковской структуры, в которую я пыталась устроиться на работу. Собеседования вроде хорошо прошла, но на этапе проверки безопасности мне неожиданно отказали в должности. Тогда не объяснили (да и не обязаны были), по какой причине, но теперь мне все стало ясно. Что ж, упущенного не вернешь!

Тогда-то я впервые узнала, что любым (!) структурам для идентификации личности достаточно всего лишь фамилии, имени, отчества и даты рождения, даже если ФИО одни из самых распространенных в стране! То есть когда вас берут на работу, с вас требуют и СНИЛС, и ИНН, и прописку смотрят, и номер паспорта записывают… Зачем все это? Ведь, чтобы повесить на вас чужой долг, достаточно имени с фамилией. Лена Иванова, 30 лет — тоже мне, редкость!