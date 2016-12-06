Общество в нашей стране жестокое. Если женщина не вышла замуж, она будет жить с кошками и умрет в одиночестве. Если женщина не хочет замуж, она, скорее всего, больна. Наш постоянный автор Алия Алиева мечтала пойти под венец и написала для Passion.ru, как она этого добилась.

Сколько себя помню, я всегда хотела замуж. И мне было все равно, виновато в этом общество, моя бабушка с ее устаревшими понятиями об этом мире или собственные комплексы. Я вела себя, как в том самом анекдоте, когда девушка, знакомясь с парнем, сразу примеряет на себя его фамилию и придумывает имена общим детям. Повезло, что боженька все-таки дал мне немножко мозгов — я старалась не показывать это потенциальным ухажерам.

У меня было много мужчин. Ну не так, конечно, чтобы кого-то не вспомнить, но и случайные бывали. Клянусь, за каждого из них я готова была выйти замуж. Вот есть проститутки, которые ложатся в кровать за деньги, есть «ужасные» женщины, которые просто любят секс и занимаются им во имя процесса, а я просто верила, что этот случайный знакомый — мой суженый. А раз суженый, то как не дать-то?!

Худо-бедно таким макаром мне удалось дожить до 20 лет, не получив ни одного предложения руки и сердца. К тому моменту я уже переехала в столицу нашей родины из приволжского городка. В Москве возрастные рамки немного сдвинуты, нежели в провинции, это спасло мою самооценку. Ведь в N-ске все мои одноклассницы уже сходили под венец, кое-кто даже уже имел детей. Как мне казалось, они проживали мою жизнь. Я меж тем работала в газете, брала интервью у всяких Николаев Басковых, Филиппов Киркоровых, Анастасий Волочковых и прочих. Это было весело и интересно, но ничто по сравнению с Мечтой.

Первые пятилетние отношения в моей жизни закончились после слов: «Милый, тебе не кажется, что нам пора пожить вместе?» Вторые, шестилетние, словами: «Мы встречаемся уже шесть лет, а ты до сих пор не решил, хочешь ли взять меня в жены?!» После этого, по признанию друзей мужского пола, на моем лбу зажегся главный сигнал: «хочу замуж». Именно он, как правило, отпугивает достойных самцов от вознамерившейся отобрать их свободу самки.

Чтобы отпустить ситуацию и хоть как-то привести в порядок свою 26-летнюю голову и спасти себя от депрессии под названием «Я умру одинокой», я уехала на Бали. Три недели солнца, океана и йоги. Однако помогло не это. Вы читали книгу «Есть, молиться, любить»? Американская писательницы Элизабет Гилберт написала в своих мемуарах о некоем Кетуте Лийере, старце, который живет на Бали и предсказывает будущее. Честно признаться, книгу я читала как художественный роман, я не знала, что Кетут существует на самом деле. Об этом мне рассказала подруга, которая отдыхала вместе со мной. И мы, уставшие от пляжа, солнца и водки с клубничным фрешем, отправились на поиски мудреца. Конечно, все таксисты знали, где он живет, и ранним утром мы отправились к нему. Не буду утомлять вас рассказом о длинной очереди и номерках, которые необходимо получить, чтобы попасть к Кетуту, но через несколько часов — о, счастье! — я сижу перед ним на ковре.