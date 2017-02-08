Это только номинально все нажитое в браке считается совместной собственностью и делится 50:50. В реале после развода вы можете оказаться на улице и без денег. Особенно в том случае, если решите, что судиться — ниже вашего достоинства.

Мы пообщалась с основателем и руководителем Коллегии адвокатов Московской области «Линников и Партнеры» Александром Линниковым — и рассказываем вам, как обезопасить себя в такой ситуации.

Александр Линников адвокат

Получите алименты

Понятно, что если у вас есть несовершеннолетние дети и они остаются с вами, то вам и карты в руки. Но если детей нет? Или они выросли, по закону вы их содержать больше не обязаны?

Конечно, если вы зарабатывали не меньше (или не намного меньше) мужа, то вы просто гордо расстанетесь, квартиру разменяете, каждый пойдет в свою сторону. Другое дело, если вы, пока были замужем, не работали и обеспечивали тыл.

Стажа никакого, диплом устарел — определенно, у вас будут трудности с получением работы. В этом случае сама женщина, находившаяся в браке на иждивении мужа, тоже имеет право на алименты. Сумма и сроки выплаты устанавливаются судом. Подать на алименты можно в любое время в ходе бракоразводного процесса или после развода (ст. 89-90 Семейного кодекса РФ). Но если спохватитесь поздно, то получите компенсацию не за весь период своей одинокой жизни, а лишь за последние три года (это стандартный срок исковой давности).

Если во время брака или в течение года после развода вы стали инвалидом (по любой причине), алименты от бывшего мужа — ваше законное право (ст. 90 СК РФ). Вы также можете претендовать на выплаты, если вышли на пенсию в течение пяти лет после развода. Но если бывший муж тоже вышел на пенсию, то он по закону не обязан вас содержать.

Важно! Если процент дохода, отчисляемого на содержание детей, определен законом, то бывшая жена в исковом требовании должна определить конкретную сумму, которую хочет получать от бывшего мужа на свое содержание, и убедительно ее обосновать.