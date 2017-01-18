Почему этого не стоит делать, мы и так знаем: бывшие — это табу. Это некрасиво. Это как прийти на премьеру оперы «Снегурочка» в Большой театр в обтягивающем боди и лимонных беговых кроссовках — можно, конечно, но несколько тысяч людей осудят вас сразу, а еще столько же будут рассказывать о вас в Интернете. И подруги вы лишитесь наверняка — она не простит романа с бывшим, даже если взгляды ее шириной с Дунай. Все это понятно, но что делать, если вы влюбились? Мы нашли шесть веских поводов отставить в сторону приличия и закрутить такой роман.

Вы хорошо его знаете

В том числе и с непарадной стороны — подруга не раз вам жаловалась, как он забыл о дне рождении ее мамы, не подарил цветы восьмого марта, а в выходные регулярно ворчал, что «Зачем этот каток и музеи, давай лучше сериал посмотрим». Словом, вы знаете гораздо больше, чем большинство женщин в начале отношений, и сможете избежать многих неприятных сюрпризов и притирок.

Вы уверены, что это серьезно

Даже самый черствый человек вряд ли станет рисковать многолетней дружбой ради нескольких свиданий и секса уровня «бар — коктейль — еще коктейль — вспышка — утро». Если вы решились на этот роман, то, скорее всего, достаточно серьезно взвесили возможные последствия. И он тоже. Если вы оба готовы поставить на карту отношения с подругой и пойти против всех (потому что сколько бы космические корабли не бороздили просторы Большого театра, а к романам с бывшими общество до сих пор настроено решительно негативно), значит вы очень друг для друга важны.

У вас общие друзья

Скорее всего, вы не первый месяц знакомы, и он давно знает ваших друзей, а вы — его. Можно избежать утомительных знакомств с новыми людьми, попыток объединить компании (которые в 80% случаев, как ни крути, оканчиваются неудачей), и раздела выходных: «Сегодня идем к твоим Ивановым, а в следующую субботу — с Петровыми в ресторан».