Вы хорошо его знаете
В том числе и с непарадной стороны — подруга не раз вам жаловалась, как он забыл о дне рождении ее мамы, не подарил цветы восьмого марта, а в выходные регулярно ворчал, что «Зачем этот каток и музеи, давай лучше сериал посмотрим». Словом, вы знаете гораздо больше, чем большинство женщин в начале отношений, и сможете избежать многих неприятных сюрпризов и притирок.
Вы уверены, что это серьезно
Даже самый черствый человек вряд ли станет рисковать многолетней дружбой ради нескольких свиданий и секса уровня «бар — коктейль — еще коктейль — вспышка — утро». Если вы решились на этот роман, то, скорее всего, достаточно серьезно взвесили возможные последствия. И он тоже. Если вы оба готовы поставить на карту отношения с подругой и пойти против всех (потому что сколько бы космические корабли не бороздили просторы Большого театра, а к романам с бывшими общество до сих пор настроено решительно негативно), значит вы очень друг для друга важны.
У вас общие друзья
Скорее всего, вы не первый месяц знакомы, и он давно знает ваших друзей, а вы — его. Можно избежать утомительных знакомств с новыми людьми, попыток объединить компании (которые в 80% случаев, как ни крути, оканчиваются неудачей), и раздела выходных: «Сегодня идем к твоим Ивановым, а в следующую субботу — с Петровыми в ресторан».