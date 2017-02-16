Вы сможете бегать эстафету
Если уж вам удалось дописать статью за час, уворачиваясь от пожеланий редактора откусить вам голову, вы сможете уложиться в любые сжатые сроки. Тем более что эстафета — не марафон, в ней все участники процесса зависят друг от друга. А спортсмены — почти то же, что дедлайн: быстро бегают и, если что-то идет не так (например, кто-то тянет время), уверенно пинаются мускулистыми ногами.
Переделаете все незначительные дела
Конечно, вам не хочется переводить пять страниц текста с английского на немецкий. Все в вас против этого протестует! Поэтому вы выбрали цвет новых обоев в прихожей, завели блог в Пинтересте, заказали билеты в Краснодар на сентябрь и подстригли кота подо льва. Ну когда бы до всего этого еще руки дошли?!
Научитесь писать сценарии
Когда будете придумывать, как главного героя, который обещал прислать макет вчера и не прислал, сегодня съедает хитрый начальник-зомби. Не волнуйтесь, у вас наверняка получится — зря вы, что ли, разминали воображение, отложив в сторону сдачу макета? Вы и книжку режиссера Александра Митты «Кино между адом и раем» наверняка нагуглили и прочли — времени-то у вас было полно.
Рискнете выйти в море в шторм
Управляя маленькой лодчонкой на веслах. Или на ринг — против боксера Джозефа Паркера, чемпиона мира в тяжелом весе. Вы даже сможете выйти из станции метро Выхино в два часа ночи, помахивая айфоном седьмой серии. Потому что вы привыкли, не дрогнув, смотреть в лицо дедлайну — а значит, и опасности.
Возможно, смените работу
На ту, которая действительно нравится. Ведь если вы занимаетесь этим делом уже полгода (или год, или любой другой продолжительный период времени), и каждый раз откладываете его настолько, насколько можно — значит, как говорил великий драматург Шекспир, подгнило что-то в Датском королевстве. Если вы успеваете со сдачей отчета/статьи/проекта в последние секунды дедлайна и только под страхом увольнения или штрафа — может быть, вы занимаетесь не совсем своим делом? Конечно, работа — в первую очередь работа, ее вовсе не обязательно обожать до дрожи в коленках, но и отвращения или стресса она тоже вызывать не должна.
Вы научитесь хвалить себя
Легко похвалить того, кто получил «Оскара» или защитил докторскую. А вот отмечать у себя любой, даже самый маленький успех, может далеко не каждый. А вы можете! Да, статья пока не готова — но как прекрасен заголовок (единственное, что вам удалось написать). Плоского живота пока нет, но как замечательно гудят мышцы — предвестники кубиков пресса! Сайт еще не доделан, но вы уже выбрали шрифт для главной страницы — и он красив, как утренняя звезда, а вы — молодец. Именно похвала вдохновляет людей на великие дела. И вы их обязательно совершите, надо только подождать.
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