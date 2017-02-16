Это вы до последнего не обращаете внимания на отчет, весь день посвящая уборке рабочего стола. Это вы бесконечно обновляете ленту фейсбука, только бы не доделывать презентацию. И приседания со скручиваниями за три часа до вылета к морю тоже делаете вы. Словом, вы любите откладывать дела на потом, на первый взгляд кажется, что бонусов от этого никаких: отчет доделываете в мыле, а от скручиваний так и вовсе никакого толку. Но мы выяснили, как прокрастинация может принести вам пользу.

Вы сможете бегать эстафету

Если уж вам удалось дописать статью за час, уворачиваясь от пожеланий редактора откусить вам голову, вы сможете уложиться в любые сжатые сроки. Тем более что эстафета — не марафон, в ней все участники процесса зависят друг от друга. А спортсмены — почти то же, что дедлайн: быстро бегают и, если что-то идет не так (например, кто-то тянет время), уверенно пинаются мускулистыми ногами.

Переделаете все незначительные дела

Конечно, вам не хочется переводить пять страниц текста с английского на немецкий. Все в вас против этого протестует! Поэтому вы выбрали цвет новых обоев в прихожей, завели блог в Пинтересте, заказали билеты в Краснодар на сентябрь и подстригли кота подо льва. Ну когда бы до всего этого еще руки дошли?!

Научитесь писать сценарии

Когда будете придумывать, как главного героя, который обещал прислать макет вчера и не прислал, сегодня съедает хитрый начальник-зомби. Не волнуйтесь, у вас наверняка получится — зря вы, что ли, разминали воображение, отложив в сторону сдачу макета? Вы и книжку режиссера Александра Митты «Кино между адом и раем» наверняка нагуглили и прочли — времени-то у вас было полно.

Рискнете выйти в море в шторм

Управляя маленькой лодчонкой на веслах. Или на ринг — против боксера Джозефа Паркера, чемпиона мира в тяжелом весе. Вы даже сможете выйти из станции метро Выхино в два часа ночи, помахивая айфоном седьмой серии. Потому что вы привыкли, не дрогнув, смотреть в лицо дедлайну — а значит, и опасности.

Возможно, смените работу

На ту, которая действительно нравится. Ведь если вы занимаетесь этим делом уже полгода (или год, или любой другой продолжительный период времени), и каждый раз откладываете его настолько, насколько можно — значит, как говорил великий драматург Шекспир, подгнило что-то в Датском королевстве. Если вы успеваете со сдачей отчета/статьи/проекта в последние секунды дедлайна и только под страхом увольнения или штрафа — может быть, вы занимаетесь не совсем своим делом? Конечно, работа — в первую очередь работа, ее вовсе не обязательно обожать до дрожи в коленках, но и отвращения или стресса она тоже вызывать не должна.

Вы научитесь хвалить себя

Легко похвалить того, кто получил «Оскара» или защитил докторскую. А вот отмечать у себя любой, даже самый маленький успех, может далеко не каждый. А вы можете! Да, статья пока не готова — но как прекрасен заголовок (единственное, что вам удалось написать). Плоского живота пока нет, но как замечательно гудят мышцы — предвестники кубиков пресса! Сайт еще не доделан, но вы уже выбрали шрифт для главной страницы — и он красив, как утренняя звезда, а вы — молодец. Именно похвала вдохновляет людей на великие дела. И вы их обязательно совершите, надо только подождать.

Фото: iStock

Читайте также:

Как выполнить данные себе обещания

Любовь или творчество: придется выбирать