Рассуждаем о том, почему некоторые женщины предпочитают дружить только с мужчинами (или хотя бы говорить об этом), откуда взялась установка «Надела короткую юбку – сама виновата», и чем борьба с мизогинией может быть полезна.

Что такое мизогиния

Термин «мизогиния» (от греческого misos (отвращение) и gyne (женщина) появился не вчера — еще в прошлом веке установка, что женщина «не дотягивает» до мужчины, воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Вспомните народный фольклор: «Молчи, женщина, твой день — восьмое марта», «курица — не птица», «баба за рулем — как обезьяна с гранатой». А кино? Гоша из фильма «Москва слезам не верит», отвечая на вопрос девочки Александры о зарплате, снисходительно говорит: «Да уж побольше твоей матери». О мужских шуточках про женскую логику и говорить нечего — достаточно открыть любую социальную сеть. Это было нормально — считать, что женщина по определению на порядок хуже мужчины и многие вещи ей недоступны просто потому, что так уж сложилось: вождение автомобиля, руководство собственным бизнесом, карьера в большой политике.

В 21 веке патриархальная модель поведения уже не воспринимается, как единственная (чему мы, разумеется, очень рады): Интернет помог разобраться в том, что феминистки — вовсе не некрасивые мужеподобные женщины, которые ненавидят мужчин и предпочитают лично укладывать шпалы и таскать тяжелые сумки из супермаркета, карьеру можно сделать одинаково успешной вне зависимости от пола, а никакой «женской» или «мужской» логики не существует — есть просто логика или ее отсутствие, но от гендера это тоже не зависит.

Однако несмотря на все приятные перемены, мизогиния не исчезла совсем — дискриминация и деление людей на лучших и худших только на основании пола существует. Причем дискриминировать стремятся далеко не всегда мужчины. Женщины часто и с удовольствием принижают других женщин, в ход идет все — от «я не верю в женскую дружбу, у меня больше с парнями получается дружить» до «сама виновата, нечего было короткую юбку надевать и по темноте шляться — конечно, изнасиловали». Женская мизогиния выглядит парадоксом — а как же женская солидарность, поддержка, сочувствие, в конце концов? — но только на первый взгляд.