При всем нашем либерализме, толерантности и гендерном равенстве, все-таки мы вынуждены признать: мужчины отличаются от женщин. Они нас не понимают. А мы — их.

Мы не будем сейчас спорить, обусловлено ли это непонимание биологическими или социальными причинами. Просто пока оно есть. И с ним надо как-то жить (по-возможности, конечно, счастливо). Как — рассказывает Анетта Орлова, психолог, радиоведущая, руководитель центра «Новый горизонт».

Анетта Орлова психолог

Мужчины и женщины вроде бы говорят на одном языке, но с разными акцентами. В том-то вся сложность — в акцентах! Иногда они раздражают настолько, что лучше вообще не продолжать разговор.

Он меня не слышит

В кабинет заходит красивая пара. Мужчина садится ближе к выходу, ноги вытягивает к двери (хочет сбежать), а руку — вдоль спинки дивана, словно приглашая супругу сесть рядом. Жена понимает сигнал — в этом есть надежда: ведь по тому, как рассаживаются пары в кабинете, уже многое можно понять.

На лице женщины разыгрывается целая пьеса. Сильное напряжение в руках выдает ее гнев, плечи бессильно опущены: она привыкла обижаться. Это ее способ воздействия на мужа. Его вина становится топливом для ее существования, а он в ответ мстит ей отсутствием эмоциональной реакции.

Она обижается — он игнорирует обиду — это обижает ее еще сильнее… Вот этот коммуникативный паттерн в их взаимоотношениях приводит ко все большему отчуждению.

Первая фраза жены: «Вы наша последняя надежда, он меня не слышит, я очень устала так жить, мне надо выговориться!», — и дальше, без всякой паузы, супругу: «Может, ты хоть здесь что-то скажешь! Живешь, как тебе удобно, а мы для тебя фон!»

Мужчина: «Я хотел бы, чтобы вы помогли нам. Слишком высоки риски, я люблю дочь», — при этих словах он начинает ерзать на диване. Ему хочется уйти. Но он ведь любит дочь. «Жена ревнует меня к моим коллегам-женщинам. Это уже переходит все границы. Я устал от такой жизни».

Жена: «Видите, я права! Он только про себя, его я вообще не интересую».

Их жалобы не совпадают. Они пришли к психологу по разным поводам! Это не сиюминутный эффект, годами эти люди накапливали по отношению друг к другу претензии, которые превратились в огромные архивы обид и теперь мешают им видеть друг друга. А ведь они женились по большой любви, возможно, подо всем этим грузом ростки нежности и доверия еще живы… Как их спасти?