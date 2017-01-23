Финансовые проблемы, страх потери работы, ссоры в семье — запустить механизм стресса может все что угодно. Конечно, лучшим (но малореальным) лекарством от беспокойства было бы устранение проблемы. Или поход к хорошему психологу. Но что делать, если стресс уже есть, а обратиться к терапевту прямо сейчас невозможно?

Составьте рацион питания

Неправильное питание способно вызвать стресс само по себе: нехватка в рационе железа или магния может стать причиной кислородного голодания мышечной системы и мозга и, как следствие, спровоцировать невозможность сконцентрироваться, усталость и раздражительность. Недостаток витаминов группы В отвечает за бессонницу, напряжение и тревожность, а витамина С — за снижение иммунитета, которому во время стресса и без того несладко. Контролируйте питание, пейте больше воды и сократите количество «терапевтических бокалов вина» после работы — алкоголь лишь усиливает стресс, заставляя печень организма бороться с токсинами (а ему и без того есть с чем бороться).

Пейте меньше кофе

Кофеин стимулирует нервную и сердечно-сосудистую системы. Вы выпиваете пару чашек кофе, у вас учащается пульс, повышается давление, а мозг получает «сигнал тревоги»: мы в опасности! Но так как реального источника опасности нет, нервная система берется за его поиски — так появляется тревожность. Ограничьте употребление кофе — вам сейчас и так нелегко, не заставляйте организм быть постоянно в боевой готовности. Но если для вас без аромата кофе и утро не утро, то просто вдыхайте его аромат. Ученые Сеульского Национального Университета выяснили, что запах кофейных зерен помогает быстрее проснуться и даже снять стресс от бессонной ночи.

Не ругайте себя

У каждого из нас есть внутренний критик: тот, кто подмечает все наши промахи — знает, где мы «не дотянули» в спортзале, поставили микроскопическое пятно на платье, сделали полторы ошибки в квартальном отчете и поправились на 670 граммов. Заставить критика замолчать — непростая задача. Но определенно нужная: в стрессовой ситуации у вас и без того хватает поводов поволноваться, да и с желающими вас покритиковать, скорее всего, все в порядке. Начните с малого: замечайте. Как только ваш «внутренний цербер» начнет высказывать вам, что вы так себе специалист, плохая мать, никудышная дочь и ни за что не поместитесь в 44 размер одежды, попробуйте сказать ему «Стоп». Получится не сразу — но получится.

Меньше говорите о проблеме

Желание поделиться своей болью естественно, после этого становится легче. Но если вы станете говорить о проблеме постоянно, эффект будет прямо противоположным: перебирая детали неприятной для вас ситуации, вы будете снова и снова переживать стресс. Некоторые психологи считают, что говорить нужно, и чем чаще, тем лучше — так личная ситуация превратится для вас в чужую историю, рассказ. Это работает, но гарантии того, что к моменту такого превращения вы окончательно не истреплете себе нервы, никакой.

Займитесь любимым делом

Во время стресса вы проецируете отдельно взятую ситуацию на другие, не имеющие к ней отношения: я не справилась с этим (разводом, работой и т.д.), значит, и с остальным не справлюсь. Уверенность в себе пропадает, и в результате текст, на который раньше уходило три часа, теперь пишется двое суток, перевод с английского убивает полдня, а задачка по математике для седьмого класса вгоняет в ступор. Дайте себе возможность выдохнуть: сделайте то, что давно хотели сделать, очень любите делать или просто умеете делать очень хорошо. Разберите одежду в шкафу. Позвоните маме. Почистите раковину, помогите подруге сформулировать тезис для презентации, упорядочите документы на рабочем столе. А в конце дня запишите все, что вам удалось, на лист бумаги — и похвалите себя за это. Да, сейчас у вас нет сил на «великие дела», но зато вы сварили отличный борщ, перечислили деньги на благотворительность (давно собирались!), встали в планку и нарисовали стрелки с первого раза. Немного восхищения собой — отличное подспорье в борьбе со стрессом.

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