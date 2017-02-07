«Пурпурная дымка» — один из самых красивых мифов в сексе. Это оральная техника, которая любого мужчину доведет до оргазма и даже до обморока. Любого!

И вот вы изучаете теорию, беретесь за дело… И минут через 20-30 у вас болит затылок и сводит челюсть, а до мужского обморока еще пахать и пахать. Это вы что-то делаете не так или все-таки техника не так универсальна?

Валерия Агинская сексолог, директор Центра семейного и сексуального образования Secrets

Само происхождение названия и то туманно. То ли речь идет о дымке, которая заволакивает взор обалдевшего мужчины, то ли таков был ник путаны (Purple Haze), впервые обнародовавшей технику в Интернете…

Поймите главное: в «пурпурной дымке» столько важных нюансов, что пренебрежение ими извратит всю суть и не приведет к желанному результату. Это только на первый взгляд все просто.