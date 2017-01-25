Ешьте чаще

Пусть подходов к снаряду — то есть к холодильнику — будет больше: ешьте не три раза в день, а пять. Но понемногу и рационально: порция должна быть размером с ваш кулак и состоять не из одних только сложных углеводов. Так вы не будете чувствовать себя голодной в течение дня и сократите количество перекусов шоколадкой, печеньем (или еще чем-то столь же полезным для удержания веса).

Больше пейте в течение дня

Жажду часто принимают за голод — и едят, хотя на самом деле хотели выпить стакан воды. Начинайте прием пищи именно с него — это позволит не съесть больше, чем нужно. А организм не станет страдать от обезвоживания в диких условиях центрального отопления.

Не вставайте на весы

Если ваш вес изменится, то одежда не даст вам шанса этого не заметить (сложно ходить с незастегнутой ширинкой и делать вид, что так и надо). Колебания в пределах полутора-двух килограммов ничего не значат, но могут заставить нервничать. И, как следствие, заедать стресс.

Ешьте после шести

По мнению диетологов, ужинать лучше не позднее, чем за четыре часа до сна — так организм успевает переварить пищу. Но если вы ложитесь спать не в 22.00, а, например, в 1.00, то к моменту отхода ко сну вы будете грызть от голода подушку, и велик риск очнуться ночью у холодильника, запивая шоколадку борщом. Или съесть на следующее утро больше, чем запланировали.