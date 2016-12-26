Рано или поздно каждый из нас сталкивается с горем. Уход близких людей, болезненные расставания, крушение иллюзий, болезни — даже самые жизнерадостные люди порой ломаются. И если в жизни друга случилась трагедия, вам нужно быть неподалеку, со всем своим сочувствием наизготове.

Необходимость соболезновать смущает, мы боимся сказать или сделать что-то не то и в итоге просто отстраняемся, делая вид, что не замечаем слона в комнате. А ведь помочь близкому в горе не так трудно. Главное — не делать ошибок.

Не напоминайте

Некоторые думают, что человек, попавший в трагическую ситуацию, сам не вполне ее осознает, и их дружеский долг — объяснить ему, как все плохо. Подруга разводится? «Бедная моя, как же ты теперь будешь жить и на что? Ему-то хорошо, подлецу, он теперь свободный мужик в расцвете лет, а как тебе одной с тремя детьми на руках будет, он подумал?». Друг заболел? «Ох, бедняга, лечение-то сейчас дорогое, а гарантий никаких не дают, у меня вот тетя тем же болела — так ее залечили!». Умер близкий? «Ах, как жаль, какой золотой был человек!». Поверьте, от того, что вы озвучите самые сокровенные страхи и подчеркнете все острые углы, никому легче не станет.

Не веселите

Видеть близкого человека в слезах и депрессии невыносимо. Кажется, что угодно сделал бы, чтобы он снова улыбнулся и стал самим собой. Но горе нужно пережить и выплакать, поэтому не нужно изображать аниматора. Как бы вы сами отреагировали, если бы вас в такой же ситуации пытались рассмешить, расшевелить и вытащить за руку на какую-нибудь буйную вечеринку? Такие попытки неуместны и глубоко эгоистичны.

Не фонтанируйте оптимизмом

«Легкие» фразы вроде «Все обойдется», «Пустяки, дело житейское» и «Все будет хорошо» не значат ровным счетом ничего, не дают никакой поддержки и даже в какой-то мере обесценивают переживания. То, над чем близкий человек льет слезы, для вас пустяки? Вы экстрасенс и точно знаете, что все закончится хорошо? Если нет, воздержитесь от такого словесного мусора.

Поддерживайте тактильный контакт

Горе заразно. По крайней мере, так может показаться, если понаблюдать за человеком, который страдает. Друзья и приятели начинают шарахаться от него, как от зачумленного. А ведь тактильный контакт — одно из лучших средств утешения. Иногда лучше вообще ничего не говорить, а просто обнять или положить руку на плечо.

Не пропадайте

Тактичность порой заставляет нас отойти от страдальца подальше: у него горе, ему не до меня. Если все его знакомые думают примерно так же, человек оказывается в вакууме. Пока все было хорошо, вокруг него роились приятели, а как только пришла беда, все как в параллельное измерение провалились. Если не знаете, как человек среагирует на сочувствие, просто напишите ему СМС или сообщение в мессенджер: сочувствую, держись, если что, я рядом.

Не перебивайте

В моменты душевного смятения мы все так себе рассказчики. Если знакомый решил вам довериться и излить душу, приготовьтесь к тому, что беседа будет непростой: длинной, путаной, эмоциональной и бессвязной, с перебивками в виде рыданий и нервных перекуров. От вас требуется только молчать и кивать. И ни в коем случае нельзя торопить – «Ну все, я поняла, ты заходишь, а он с этой Наташкой, дальше-то что было?». Рыдает — дайте платочек. Запутался в словах — подождите. Повторяет одно и то же по пять раз — кивайте, кивайте и опять кивайте.

Помогайте правильно

Вопрос «Чем я могу помочь?» — самый естественный, если у близкого в жизни случилась какая-то драма. Но толку от него немного. Друг растерян, погружен в себя и сам не знает, можете ли вы как-то облегчить его страдания. Поэтому сразу подумайте: что конкретно вы можете сделать? Договориться со знакомым доктором или юристом, помочь с бытовыми делами, порекомендовать уволенного друга своему боссу? Взять на себя тяжелые переговоры с похоронной конторой или бывшим мужем? Наверняка есть что-то, с чем он без вас не справится. Предложите ему что-то конкретное. И он этого не забудет.