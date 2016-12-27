Начало января — как утро после свадьбы. Молодая ячейка общества считает деньги, а мы разглядываем свои новогодние подарки, припевая строчки из давнишнего хита Андрея Державина: «Все для всех на этом праздничном застолье, только, Господи, за что мне это все?!»

Символ года

Плюшевая обезьянка, деревянный конь, хрустальная змея и глиняный петух, расписанный под гжель. И каждого предмета — по восемь штук, потому что не заморачиваться выбором подарка для вас решили одновременно два коллеги, партнеры, бывшая однокурсница и тетя Лена.

Шампунь и гель для душа

В брендированной упаковке — подарок, который даритель очевидно прихватил в ближайшем супермаркете, в отделе «Товары со скидкой». Скучнее не придумаешь, да и вообще — фу такими быть.

Блокнот, ежедневник и настенный календарь

Дежурный подарок от десятка партнеров, пятерых коллег и компании, который за один декабрь обеспечит производителям блокнотов тройную выручку. А вам (то есть нам) — головную боль о том, сколько еще томов «Войны и мира» можно переписать от руки в свежеподаренные блокноты, и, главное, зачем это делать.

Новогодняя игрушка

Этот ярко-желтый хрустальный шар диаметром в 10 сантиметров смотрится на вашей 60-сантиметровой настольной елочке, как коза на заборе. Но кого это волнует, ведь главное — внимание!

Полотенца, прихватки и кастрюли

И прочие угрюмые предметы быта. Нет, в обычной жизни чугунная сковородка-гриль — вещь очень даже полезная, но получить такой подарок в праздник? Если одариваемый не изучает прямо сейчас поварское искусство в школе Гордона Рамзи (или любой другой кулинарной школе), его реакция на дуршлаг и ковшик будет примерно такой: «Еще бы годовой запас мочалок и килограмм мешков для мусора подарили».

Сертификат

На чайную церемонию, полет в аэротрубе и курс китайской живописи. С ограниченным сроком действия — например, подарили вам этот сертификат на Новый год, а попить чайку нужно непременно до 7 января. Черт даже с тем фактом, что даритель не подумал о том, нужен ли вам вообще китайский (может, вы вместо этого любите готовить пасту, тягать штангу или вязать крючком). Вы, скорее всего, уже составили список планов на каникулы, и использовать сертификат просто не успеете. Двойное уныние.

Искусство

Не просто рамка для фотографий, а рамка с постером с котятами и щенками. Девушка с виноградом. Хрустальная балерина. Чугунная свинья в натуральную величину. Подарок, который буквально кричит: «А теперь подумай, куда меня деть». Ехидно кричит, заметьте.

Плюшевая игрушка

Годами, годами нас мучает один вопрос: вот как у дарителя там все поворачивается в мозгу, что он решает подарить человеку старше десяти лет плюшевого кота? А рыбку Дори — пыльный аналог анимационной героини мультфильма «В поисках Немо»? А мишку? А свинку? А зачем все это и кому это потом передаривать?!

Кружка со «смешной» надписью

Скорее всего, одариваемый не только что переехал в новую квартиру, некий набор посуды у него уже есть. И вообще, не родилась еще женщина, которой будет приятно пить из кружки с надписью «Самой горячей Снегурке на свете».

Фото: iStock

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