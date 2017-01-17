Вы давно мечтали переехать в эту страну — часто бывали в ней, практически все вам нравилось. Но выяснилось, что фраза о том, что не нужно путать туризм с эмиграцией — про вас, и прямо сейчас вам здесь далеко не всегда хорошо, а в некоторых моментах и откровенно плохо. Новая культура, новый язык и отсутствие старых друзей — разбираемся с психологом Ириной Фурман, как справиться со стрессом и быстрее адаптироваться в другой стране.

Ирина Фурман Психолог, гештальт-терапевт

Адаптация при переезде в другую страну представляется мне некоторым опытом перерождения, который происходит во многом бессознательно. Например, если вы всю жизнь прожили в Москве и привыкли считать себя москвичкой, то на другом конце земного шара очень трудно оставаться только ею, да и нет уже такой необходимости. На новом месте нам приходится искать новую идентичность — и далеко не всегда эти поиски проходят безболезненно: переехав, люди испытывают стресс от того, что «здесь все по-другому». Проще говоря, они испытывают культурный шок.

Этот термин впервые появился в науке в 1960 году. Его ввел в оборот американский исследователь Калерво Оберг. Он описал культурный шок как «следствие тревоги, которая появляется при вхождении в новую культуру и в результате потери всех привычных символов социального взаимодействия».

Со сменой страны и культуры мы действительно теряем прежние опоры и привычные ресурсы: начиная от супермаркета у дома и возможности спросить дорогу на родном языке и заканчивая отсутствием близких и друзей. А если добавить к этому большой пласт культурных ценностей другой страны, который может сильно противоречить нашим основным принципам, а значит, и рождать внутренний конфликт, картина получится не очень радостной. Однако в наших силах сделать адаптацию на новом месте как можно менее болезненной.

Калерво Оберг считал, что приспособление к жизни в другой стране проходит четыре этапа: медовый месяц (ощущение эйфории) — кризис — выздоровление — интеграция.

Конечно, все люди разные, поэтому вовсе не обязательно каждый иммигрант будет проходить эти этапы по очереди. Но это дает нам представление о том, с какими переживаниями можно столкнуться, и начать действовать. Чтобы более плавно войти в новый режим, а также снизить тревогу, связанную с адаптацией, я выделила несколько основных действий.