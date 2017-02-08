Вы можете быть замечательной женщиной, он — прекрасным мужчиной, но ваши отношения не сложатся. Или сложатся, но распадутся лет через пять. А бывает наоборот: нашли друг друга два отъявленных психопата — и живут до золотой свадьбы в любви согласии, отравляя жизнь соседям и родственникам. От чего зависит стабильность супружеских отношений, рассказывает наш психолог Аннета Орлова.
Анетта Орлова психолог
Как ни банально, но шансы семьи на выживание определяются еще в момент ее создания. Шансы на развод напрямую зависят от мотивов вступления в брак.
Мотивы вступления в брак, которые способствуют стабильности
- Любовь. Сколько бы это чувство ни обесценивали, именно оно является самым сильным мотивом для сохранения брака.
- Симпатия и уважение. Часто два человека симпатизируют друг другу, испытывают чувство взаимного уважения, им всегда есть о чем поговорить, их взгляды на жизнь совпадают. Они даже могут симпатию принимать за любовь, просто не столь страстную — и такой брак вполне может оказаться счастливым
- Страх одиночества. Слышу ваше «фи!». Но знаете что? В этой статье мы исследуем стабильность отношений, а не их качество и этическую основу. В таких семьях, где партнеры боятся одиночества, качество отношений может быть не очень, а вот стабильность высокая.
Мотивы вступления в брак, которые способствуют нестабильности
- Вынуждающие обстоятельства. Часто к решению о браке партнеры или один из партнеров приходят под давлением обстоятельств: внеплановая беременность, давление общества, статусные требования.
- Месть или замещение. Когда один из партнеров тяжело переживает разрыв, решает выбить клин клином. Бросается в новые отношения, как в пропасть, чтобы отвлечься и излечиться боли. Такие отношения могут быстро перерасти в кошмар, когда партнер вместо создания домашнего очага следит за жизнью бывшего возлюбленного. Быстрое «заныривание» в новый брак после смерти любимого партнера — та же история. Она не сродни страху одиночества, которое, как мы помним, скрепляет отношения. Перейдя из брака в брак, вы сравниваете не «с партнером» и «без партнера» — вы сравниваете двух партнеров. И часто приходите к выводу, что бывший был лучше.
- Расчет. «Я хочу жить в Москве» «Мне нужна квартира», «Он богатый» — по сути это становится единственной эрогенной субстанцией. Если нет хотя бы симпатии и сексуальной привлекательности, то перспективы неоптимистичные.