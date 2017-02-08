Почему одни разбегаются, не прожив и года, а другие вместе воспитывают правнуков?

Вы можете быть замечательной женщиной, он — прекрасным мужчиной, но ваши отношения не сложатся. Или сложатся, но распадутся лет через пять. А бывает наоборот: нашли друг друга два отъявленных психопата — и живут до золотой свадьбы в любви согласии, отравляя жизнь соседям и родственникам. От чего зависит стабильность супружеских отношений, рассказывает наш психолог Аннета Орлова.

Анетта Орлова психолог

Как ни банально, но шансы семьи на выживание определяются еще в момент ее создания. Шансы на развод напрямую зависят от мотивов вступления в брак.

Мотивы вступления в брак, которые способствуют стабильности

Любовь. Сколько бы это чувство ни обесценивали, именно оно является самым сильным мотивом для сохранения брака. Симпатия и уважение. Часто два человека симпатизируют друг другу, испытывают чувство взаимного уважения, им всегда есть о чем поговорить, их взгляды на жизнь совпадают. Они даже могут симпатию принимать за любовь, просто не столь страстную — и такой брак вполне может оказаться счастливым Страх одиночества. Слышу ваше «фи!». Но знаете что? В этой статье мы исследуем стабильность отношений, а не их качество и этическую основу. В таких семьях, где партнеры боятся одиночества, качество отношений может быть не очень, а вот стабильность высокая.