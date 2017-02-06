В гостевом браке супруги чаще изменяют, не несут друг перед другом никаких финансовых обязательств, да и вообще такие отношения подходят только юным и безбашенным? Разбираемся, что из этих утверждений правда, а что можно смело отправить в утиль.

Отсутствипе финансовых обязательств

Миф. Гостевой брак не предполагает стопроцентного разделения финансов. Супруги могут самостоятельно содержать дом (каждый свой), но на другие важные вещи — здоровье, отпуск, серьезные покупки — тратить деньги из общего бюджета.

Супруги чаще изменяют друг другу

Миф. Никакой брак не предполагает свободы в сексуальных отношениях — если только люди не договорились об этом специально. Живут ли они при этом в разных местах или ежедневно застилают общую постель — совершенно не важно. Если у одного из супругов появится желание изменить другому, он его реализует вне зависимости от того, в каком браке он состоит — гражданском, гостевом или любом другом.

Это подходит молодым и безбашенным

Миф. Гостевой брак скорее подходит состоявшимся личностям со сложившимися привычками, в том числе бытовыми. Например, людям, которые до 40 лет прожили, не создавая семьи и не неся ответственности ни за кого, кроме самого себя. И тем, у кого, помимо всего прочего, есть солидный финансовый ресурс, чтобы содержать собственный дом. В 19-25 такого ресурса почти ни у кого нет.

В гостевом браке сложно воспитывать детей

Правда. В ситуации раздельного проживания кто-то все равно будет «воскресным папой» (или мамой) — один возьмет на себя температуру, разбитые коленки, домашние задания, а другому достанется возможность сводить ребенка в аквапарк или в кино. Кроме того, когда ребенок пойдет в школу, у него обязательно возникнут вопросы (одноклассники помогут сформулировать), почему мама и папа не живут вместе. Придется искать ответы, а это действительно непросто.

Гостевой брак расхолаживает

Миф. Поговорка «С глаз долой — из сердца вон» в данном случае не работает. Она о тех, кому уже неприятно или даже больно видеть друг друга. В гостевом браке ситуация прямо противоположная: супруги видят друг друга только тогда, когда оба действительно очень хотят увидеться — в хорошем настроении, не нарушая личного пространства и успевая соскучиться.

Вам не нужен штамп об официальной регистрации

Миф. Люди регистрируют брак в ЗАГСе не потому, что не могут жить вместе без официальной отмашки со стороны государства. Есть целый комплекс мер социальной защиты, который во многих странах, в том числе и в России, без этого штампа не работает: получение семейных виз, вопросы здравоохранения, совместные кредиты, вступление в права наследования. В реанимацию, например, до сих пор пускают только членов семьи, если они могут подтвердить этот факт документально.

Общество вас осудит

Правда. Гостевой брак — необычное явление, которое подходит далеко не всем. Увы, но многие люди не согласны заниматься только собственной жизнью, они с удовольствием дают советы или выступают в жанре «А у меня не так». Не обращайте внимания: во-первых, посвящать широкую общественность в обстоятельства вашей семейной жизни вовсе не обязательно, во-вторых, что бы вы ни сделали, обязательно найдется кто-то, кто вас осудит — так было (и, вероятно, будет) всегда, так стоит ли переживать?

Фото: istock

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