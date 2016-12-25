Лайкнул статус — спас щенка?
Белокурая Машенька не доживет до своего пятилетия, этих славных щенков утопят, детишки из Бананастана будут страдать от голода — помоги им, поставь лайк под этим душещипательным статусом в соцсети, и страждущим перепадет копеечка. Запомните: никогда и ни при каких обстоятельствах соцсети не платят за лайки. Слезовыжимательные объявления — это не более чем способ для раскрутки групп, не имеющих никакого отношения к благотворительности. Поставив лайк, вы себе не навредите, конечно, но и никому не поможете.
Из рук в руки
«Зачем давать деньги каким-то непонятным фондам? Еще неизвестно, на что они их потратят. Лучше помочь бедной бабуле у метро, нищей маме с ребенком или девочке с коробкой котят — пусть она им корма купит». Так до сих пор думают очень многие. Настоящие нищие на улицах действительно встречаются, но их единицы. Большинство просителей либо профессионалы, либо фактически заложники «нищей» мафии — документов у них нет, идти им некуда, фактически они находятся в рабстве у преступной организации, взявшей их в оборот. Малыш на руках у бедной мамаши спит дни напролет, опоенный какой-то дрянью, котята из коробки завтра окажутся в мусорном контейнере, а их заменят другие, свежие и пушистые. Если вам хочется хоть как-то помочь этим людям, дайте им какой-нибудь еды, но не деньги.
Зло всех мошенников в том, что из-за них люди, раз обжегшись, в следующий раз опасаются давать деньги в помощь кому-то. У нас в городе по торговым центрам были развешаны ящики с фотографией больного ребенка, на сбор денег. Года два наверное, висели. Потом оказалось это два каких-то неработающих жлоба так себе деньги собирали, никакого ребенка и в помине не было. После этой нашумевшей истории вообще мало кто будет при такой ситуации деньги жертвовать.