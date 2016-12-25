Кто бы что ни говорил, а наши соотечественники — люди сердобольные, они всегда готовы помочь тем, кто нуждается. Но чтобы ваша помощь не обернулась головной болью для сотрудников фондов и никому не навредила, жертвовать на благотворительность нужно с умом.

Лайкнул статус — спас щенка?

Белокурая Машенька не доживет до своего пятилетия, этих славных щенков утопят, детишки из Бананастана будут страдать от голода — помоги им, поставь лайк под этим душещипательным статусом в соцсети, и страждущим перепадет копеечка. Запомните: никогда и ни при каких обстоятельствах соцсети не платят за лайки. Слезовыжимательные объявления — это не более чем способ для раскрутки групп, не имеющих никакого отношения к благотворительности. Поставив лайк, вы себе не навредите, конечно, но и никому не поможете.

Из рук в руки

«Зачем давать деньги каким-то непонятным фондам? Еще неизвестно, на что они их потратят. Лучше помочь бедной бабуле у метро, нищей маме с ребенком или девочке с коробкой котят — пусть она им корма купит». Так до сих пор думают очень многие. Настоящие нищие на улицах действительно встречаются, но их единицы. Большинство просителей либо профессионалы, либо фактически заложники «нищей» мафии — документов у них нет, идти им некуда, фактически они находятся в рабстве у преступной организации, взявшей их в оборот. Малыш на руках у бедной мамаши спит дни напролет, опоенный какой-то дрянью, котята из коробки завтра окажутся в мусорном контейнере, а их заменят другие, свежие и пушистые. Если вам хочется хоть как-то помочь этим людям, дайте им какой-нибудь еды, но не деньги.