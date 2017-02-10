Выражаясь научно, это психологическое состояние, связанное с нарастающим возбуждением, в котором человек не способен контролировать свои эмоции и действия.

Состояние компульсивной воронки знакомо многим. Вы впадаете в панику или в азарт на пустом месте, раздуваете незначительное событие до вселенских масштабов и, пытаясь как-то справиться с вами же созданным монстром, совершаете массу бестолковых и даже вредных действий. Топите себя.

Типичный пример

Муж не пришел домой вовремя. Вы звоните — он не берет трубку. Вы отправляете SMS, но ответа не получаете. Начинаете нервничать. Третий, четвертый, пятый, десятый звонок с перерывами в несколько секунд. Уровень тревоги резко возрастает. Вы шлете сигналы тревоги ему в воцап и в фейсбук. Вопрошаете, умоляете, проклинаете... Думаете, что он ушел к любовнице. Думаете, что он попал под поезд. Попал под поезд с любовницей, оставив завещание в ее пользу.

Ваши эмоции быстро сменяются, как у джинна, запечатанного в кувшин и брошенного в море. Помните, тот сначала мечтал озолотить своего спасителя. Прождав сто лет, решил, что простит, но не вознаградит. А еще через сто лет поклялся, что убьет того, кто его спасет… Вы, в отличие от джинна, проходите все эти стадии не за 300 лет, а часа за полтора. А потом приходит муж: его вызывали на ковер к начальству, а телефон он оставил у себя на столе. Все хорошо. Он жив. Но вы готовы его убить…