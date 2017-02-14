Выберите одну цель

Понятно, что хочется стать идеальной как можно скорее — желательно к следующим выходным. Поэтому вы составляете длинный список требований к себе: делать маски для волос, учить с дочерью уроки без повышения голоса — и еще с десяток пунктов. Но объем внимания ограничен, поэтому вы в первый же день потерпите фиаско. Сосредоточьтесь на легкой и приятной задаче — например, на ежедневном фейсбилдинге. Через несколько недель это занятие станет такой же частью вечернего ритуала, как чистка зубов. И тогда можно переходить к следующему пункту самосовершенствования.

Разбейте на подзадачи

Допустим, вы хотите сбросить вес, а достижение результата требует куда больше, чем, по выражению Майи Плисецкой, есть на полведра меньше. Вам придется пересмотреть меню, отказаться от прежних продуктов и еще убедить членов семьи, что они должны поменять пищевые привычки вместе с вами. Сюда еще стоит добавить занятия спортом и визиты к психологу. Неудивительно, что вам легче заключить временное перемирие с отражением или накинуть на себя маскирующее объемное платье, чем взяться за фигуру. Составьте маршрутную карту — ежедневные дела, которые вы обязуетесь выполнять, и промежуточные результаты, которых планируете добиться. Например, если вы хотите участвовать в марафоне, то не надо сразу бежать несколько километров. В качестве задач на первую неделю поставьте профилактический визит к врачу и растяжки, вашей целью на этот срок будет оценка своей физической формы. И тогда через несколько месяцев вы наверняка пересечете финишную линию.