Екатерина Федорова психолог, коуч, секс-тренер

Сохранение семьи — задача комплексная, здесь нет пары правил, соблюдения которых достаточно для того, чтобы семья была крепкой. Но есть несколько принципиально важных установок, которые способны изменить намерения двух, уже однажды полюбивших, сердец.

При всем многообразии вариантов глубинная причина всегда одна: мужчина ищет покоя и уюта.

Жена для любого мужчины — это что-то близкое, безопасное. Чтобы муж ушел из семьи к любовнице, та должна стать еще более близкой и безопасной. Когда мужчина поворачивает налево, его тянет к празднику и феерии, но рано или поздно ему захочется обратно — к простым человеческим радостям, к покою и стабильности. А если мы говорим о зрелых мужчинах, то они от праздника устают еще быстрее. Зачем куда-то ехать, слушать непонятные разговоры, когда есть свой дом?

Изменить мужчина может действительно по разным причинам. И даже неоднократно. Но чтобы он сделал окончательный выбор (причем не в пользу жены), ему должно быть плохо дома.

Чтобы вы ни говорили, дорогие женщины, но если муж ушел из семьи, основная заслуга в этом принадлежит не любовнице, а жене. Если вы до свадьбы были веселой, милой, жизнерадостной, а после превратились в вечно всем недовольную мегеру, то веселья и радости ваш муж будет добирать в другом месте.

Несмотря на всеобщие разговоры о мужской полигамности, ни один мужчина не считает измену нормой. Что бы он ни говорил, это попытка оправдаться хотя бы перед собой. Изменив жене, мужчина все равно испытывает чувство вины — и поэтому у вас всегда есть шанс его вернуть. Главное, не запускать ситуацию, чтобы чувство вины он испытывал перед вами из-за измены, а не перед любовницей за то, что не может на ней жениться.