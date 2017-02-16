Вы хотели бы жить недалеко от хранилища радиоактивных отходов? Вряд ли вы добровольно сделали бы такой выбор. Но оставлять «на память» давние обиды — это почти то же самое. Они отравляют ваше существование. Хотите избавиться от них поскорее?

В списке непрощенных обид числятся предательства разной степени тяжести: от измен до раскрытия секретов. Вы не можете их отпустить, потому что после нанесенного ущерба так и не услышали извинений и не получили компенсации. Чем серьезнее пострадало ваше доверие к людям, чем острее эмоциональная боль и чем больше вы потеряли, тем дольше сохраняются отрицательные эмоции — иногда годами.

Бесполезный груз

Есть две причины, по которым вы не расстаетесь с тягостным прошлым. Во-первых, вы ставите знак равенства между прощением обиды и прощением обидчика. Так происходит потому, что вам кажется, будто извинив преступление, вы позволите человеку, совершившему его, поступать так и дальше. Вы поддерживаете в себе сопутствующую обиде злость, чтобы случайно не проявить доброты к тому, кто лишил вас спокойствия и радости.

Во-вторых, вы считаете, что простить значит забыть. Вы не готовы делать вид, будто в прошлом не было семейного насилия или неуважительного отношения. Те события навсегда вас изменили, и вы относитесь к ним, как к важной части личной истории. Но получается, что, поддерживая интенсивность переживаний, вы сохраняете и эмоциональное напряжение. А оно вместе с накопленным гневом и горечью подтачивает ваши силы. Чтобы простить, придется пройти через несколько этапов.