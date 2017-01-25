Статья для тех, кому кажется, что «с детьми не о чем разговаривать» и «они только в компьютере торчат».

Естественно, самым верным решением вам кажется запрет на компьютеры, планшеты и смартфоны. Вы старше, вы знаете жизнь. И на этом основании обязаны перетащить ребенка сюда, на свою сторону — и наступит счастье.

Это типичный родительский снобизм. Ваш собственный ребенок вам кажется ущербным, если «он ничего не читает» — и вы заставляете его читать. Конечно, это проще, чем заставить себя ориентироваться в каналах youtube (например).

В соцсетях (во взрослых, «читающих» сетях) репостят удивленный возглас Владимира Гуриева:

Новости из параллельной вселенной: иван-гай (10 млн подписчиков) почти месяц назад расстался с марьяной ро (4,4 млн подписчиков), и марьяна расплакалась (10 млн просмотров). у меня в ленте _ни одного_ упоминания.

Гуриев знает о параллельных мирах, потому что он был причастен к их созданию («Компьютерра» — это он). Остальные взрослые ржут, подшучивают или возмущаются на полном серьезе самим фактом существования «параллельной вселенной». Они не хотят о ней знать. Youtubе и его влогеры — это ниже их достоинства. Но при этом хотят (даже требуют), чтобы дети знали все то, что успели освоить родители. А вам не кажется, что такой подход сродни фамусовскому: «Уж коли зло пресечь, Забрать все книги бы да сжечь»? Тогдашние взрослые тоже волновались о детях, которые норовили сбежать в вымышленный книжный мир, игнорируя мир материальный и реальные человеческие отношения.

Теперь внимание! Сейчас будет крамола, слабонервных просим сразу перейти на следующую страницу:

Вытаскивая детей из компьютера в книги, вы тащите их в прошлое. Будущее там, в цифровом мире. Там не просто будущее, там уже большинство. 10 млн подписчиков — это не преувеличение.