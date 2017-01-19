Прямой эфир с Михаилом Лабковским собрал десятки вопросов, в которых люди чаще всего спрашивали именно о том, как выйти из токсичных отношений.

Токсичные отношение — те, которые перестали приносить вам радость, в которых вы все чаще идете на компромисс, в то время как ваш партнер отказывается делать шаги вам навстречу. Михаил Лабковский часто проводит лекции, на которых не устает повторять, что любовь не дается любой ценой, и что в основе любого гармоничного чувства в первую очередь лежит самоуважение.

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