Если сочувствие — это попытка пожалеть человека, оказать ему поддержку или дать совет, то эмпатия — это возможность понять, что он в данный момент чувствует. В первом случае вы действуете как сторонний наблюдатель, во втором — ставите себя на место другого. Эмпатия позволяет одним людям смотреть на ситуацию глазами других, а значит — точнее разбираться в деталях. А что, как не детали, помогают нам лучше справиться с проблемой?

Причем проблема может быть не локальной, а вполне себе глобальной: именно эмпатия часто удерживает людей от проявлений агрессии в отношении окружающих. Тот, кто в состоянии на время влезть в шкуру другого человека, не станет грубить медлительному кассиру в супермаркете, даже если сильно опаздывает, зима, вечер и все устали. Не отмахнется от сына-подростка, рассказавшему о проблемах с одноклассниками, словами: «А нечего вести себя, как лопух!». Не будет грубить подчиненным. Он просто представит — ненадолго, хотя бы на минуту — каково это: быть неуверенным в себе подростком или девушкой, просидевшей 12 часов за кассовым аппаратом. Представит — и раздумает проявлять агрессию (что полезно не только для участников ситуации, но и для здорового климата в обществе в целом).