Почему чем больше стаж супружеской жизни, тем менее яркие эмоции вы получаете от секса? Возраст тут вообще ни при чем. Есть много обстоятельств, «выключающих» эротизм в отношениях.

Основной подвох стабильных отношений заключается как раз в самой стабильности: если вы решили, что супруг (-а) никуда от вас не денется и всю жизнь будет под боком, то иногда секс можно и пропустить — ради сна, еды, «Одноклассников» или телевизора. А можно сделать все по-быстрому и без прелюдии: вы же прекрасно друг друга знаете и всегда друг друга хотите…

А потом — бац! — и нет оргазма. Да и секса, если припомнить, давно нет. И, что самое ужасное, не особенно и хочется. Что же теперь?

Валерия Агинская Валерия Агинская, сексолог, программный директор Центра сексуального образования Secrets

Все человеческие навыки и ощущения строятся по одному принципу: под действием внешнего раздражителя формируется устойчивая нейронная связь в мозге, чем чаще и сильнее внешнее воздействие, тем устойчивее связь. И, соответственно, наоборот: если внешний раздражитель слаб или редко проявляется, соответствующая нейронная связь слабеет и может вообще разорваться.