7 февраля Президент подписал закон о декриминализации побоев в семье. Это не вызвало такого же шума в соцсетях, как 27 января, когда закон был принят Думой. С чего бы это?

Ну, во-первых, просто нашумелись уже. Во-вторых, многие за отчетный период успели вникнуть в суть происходящего. А в-третьих, наверное, новость о смерти семилетней девочки в реабилитационном центре, появившаяся в СМИ буквально накануне ратификации закона, заставила многих задуматься: может, из двух зол надо выбирать меньшее?

Если для любого нормального человека семейное насилие — безусловное зло, то его декриминализация, как выяснилось, не такое уж безусловное.

В чем суть закона

Многие противники «декриминализации семейного насилия» думают, что подписанный президентом закон «разрешает насилие в отношении домашних». На самом деле нет.

Официально закон опубликован. Речь в нем идет исключительно о внесении правок в статью 116 УК.

Затевалась вся эта история не столько в заботе о населении, сколько в заботе об уголовных судах, которые были завалены делами о драках и не успевали рассматривать серьезные преступления. Статья 116 УК предусматривает до двух лет лишения свободы за побои — действия, причинившие боль, но не причинившие вреда здоровью.

В июле 2015 года Дума внесла правки, оставив в рамках уголовного законодательства только побои, совершенные по мотивам политической, экономической, национальной, расовой и прочей ненависти. А также в отношении членов семьи. До тех пор закон не делал разницы между «родственниками» и «посторонними».

Все остальные бытовые драки ушли в Административный кодекс, статья 6.1.1 КоАП РФ. За них предлагается не сажать, а штрафовать на 5-30 тысяч рублей или арестовывать на 15 суток. Заметьте, статьи 113-115 (причинение разной степени вреда здоровью) и статья 117 (истязание) остались в УК. Так что правильнее говорить, что речь идет не о декриминализации любого насилия, а о декриминализации именно побоев.

Многим уже тогда показалось несправедливым: если, например, ребенка побьет (без причинения вреда здоровью) учитель, охранник или старшеклассник в школе, воспитатель в детдоме, посторонний дядька на улице или тренер на тренировке — это административное нарушение. А если родной папа или мама — то уголовное.

Если, по закону, родителей, поднявших руку на ребенка, посадить на пару лет, то им, конечно, впредь неповадно будет. Но куда на эти пару лет деть ребенка? В казенное учреждение, где у него нет близких родственников и где его, значит, можно регулярно избивать за пять тысяч рублей штрафа?