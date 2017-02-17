Как вести себя, если «тело другого человека» — это вы (или ваша дочь, или подруга)? Скорее всего, в ваши планы не входило доставить кому-то постороннему удовлетворение в городском транспорте.

Кто такие фроттеристы

Елена Малахова Сексолог, психотерапевт

По МКБ-10 (международной классификации болезней), фроттеризм относится к расстройствам сексуального предпочтения наряду с некрофилией, непристойными телефонными звонками, зоофилией, аутоэротическим повешением и влечением к людям с анатомическими дефектами.

Что мы знаем в обывательском понимании о фроттеристах? Что это извращенцы, которые трутся о других людей в многолюдных общественных местах. Наверное, многим приходилось сталкиваться с этим явлением в метро, автобусе или троллейбусе.

Фроттеристы — это инфантильные (незрелые) люди, потому они и выбирают такой специфический способ получения сексуального удовлетворения. Такой сексуальный стереотип возник в подростковом возрасте, а возможно даже и в детстве. И по механизму безусловного рефлекса закрепился как верный и быстрый способ получения удовольствия. Поскольку эти люди инфантильные и с задержкой проходят все стадии психосексуального развития, то, скорее всего, одна из значимых сфер их жизни проседает. Они могут быть прекрасно адаптированы в профессиональной сфере и даже занимать серьезные должности, но вот в сфере отношений терпеть фиаско.

При отсутствии лечения такое отклонение идет по пути любой навязчивости (обсессивно-компульсивного расстройства). А точнее, утяжеляется. Если в начале присутствует борьба мотивов, а чувство стыда является сдерживающим фактором, то впоследствии импульс оказывается сильнее рассудка — и вот посторонний дядька притирается к вам в вагоне метро или в очереди в Третьяковку.

Всегда ли фроттерист — это одиночка без семьи? Нет. Есть вполне себе «обычные» люди, имеющие отношения и секс. Вот только во время секса они фантазируют о своей «маленькой тайне» — как они потираются о ягодицы другого человека в толпе. И только в таком случае они способны вступать в интимные отношения и даже получать удовольствие от процесса. В тяжелых случаях, по мере прогрессирования и утяжеления девиации, обычный половой акт для фроттериста уже невозможен.