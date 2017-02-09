Далеко не каждая современная женщина мечтает стать матерью. Она не отговаривает других женщин рожать, не обязательно не любит детей, более того, она даже не отрицает возможности когда-нибудь завести ребенка. Но прямо сейчас она — чайлдфри. Разбираемся в этом явлении и шуме вокруг него.

Считается, что история childfree — людей, «свободных от детей», началась в ХХ веке. Это не совсем так — теорию о том, что некоторым людям не нужно обзаводиться детьми, еще в XVIII предложил английский демограф Томас Мальтус. По мнению ученого, неконтролируемый демографический рост населения Земли в будущем обязательно приведет к голоду. Поэтому Мальтус и последователи, называвшие себя неомальтузианцами, предлагали малоимущим гражданам обратиться к половому воздержанию, а также воспользоваться безвредными средствами контрацепции. Большого распространения эта теория, впрочем, не получила.

Само определение «childfree» было придумано только в начале 70-х годов прошлого века. Тогда американки Эллен Пек и Ширли Радл основали The National Organization for Non-Parents («Организацию для Не-Родителей», сейчас ее уже не существует). Основной целью организации было стремление доказать, что женщина может не иметь детей не потому, что ей мешают медицинские, социальные или любые другие причины. Она может просто не хотеть становиться матерью. «В 70-х тридцатилетняя женщина без детей воспринимается обществом как неполноценная, — говорили Пек и Радл. — Люди оправдывают ее бездетность плохим здоровьем, нетрадиционной сексуальной ориентацией, психическими отклонениями или же проблемами с алкоголем и наркотиками. Никому и в голову не приходит предположить, что такая женщина не рожает ребенка по одной причине: у нее нет желания».

О явлении чайлдфри открыто заговорили 25 лет назад: в начале 90-х американская учительница младших классов Лесли Лафайет сформировала одну из первых заметных групп чайлдфри: The Childfree Network. Группа категорически отвергала деторождение как обязанность каждой женщины, а также боролась за права женщин самостоятельно распоряжаться своим телом — в том числе правом делать аборт. На рубеже веков право людей на времяпрепровождение без детей — чужих или своих собственных — уже воспринималось серьезно: появились кафе, рестораны и отели, в которых могут находиться только люди старше определенного возраста, например, старше 18 лет. Театры поставили ограничения для посещения некоторых спектаклей детьми, в музеях есть часы, закрытые для школьных экскурсий.

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, примерно 17% россиян считают, что позиция не иметь детей не должна становиться поводом для негативного отношения к женщине со стороны общества, еще 62% считают, что каждый случай чайлдфри заслуживает не осуждения, а отдельного внимания. Негативно к парам, которые могут, но не хотят заводить детей, отнеслись только 18% респондентов — для сравнения, в 1989 году так считал каждый третий житель страны.