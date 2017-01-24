Сколько бы вас ни пугали «тикающими часиками» мамы, бабушки и мечтающие о белом платье подруги, и сколько бы рук и сердец ни предлагал вам любимый мужчина, вы твердо уверены, что отлично проживете и без похода в ЗАГС. И вот почему.

Вы дорожите своим статусом

«Я встречалась с одним парнем» и «Я разведена» — качественно разные понятия, особенно в нашей стране, где слово «разведенка» даже в 2017 году используется не только в анекдотах. А если вы к тому же предполагаете, что эти отношения вовсе не обязательно навсегда, поход в ЗАГС действительно бессмысленное занятие.

Вам надоел этот статус

Вы были замужем столько раз, что удивили бы даже Максима Дунаевского — а он, как известно, был женат семь раз. И, как и композитор, все эти разы посещали ЗАГС исключительно по любви, но и вам в какой-то момент надоело ставить дефис между предыдущей фамилией и всеми последующими. Ничего страшного — вполне возможно, вы еще передумаете: вот Элизабет Тейлор в последний, девятый раз, вышла замуж в возрасте 59 лет. Может быть, это ваш случай.

Вам не хочется тратить деньги

Можно сколько угодно рассуждать о том, что нет ничего плохого в том, чтобы просто прийти в ЗАГС в джинсах и футболках и зарегистрировать новую ячейку общества перед лицом государства и друг друга. Но если ваши родные непременно желают присутствовать на свадьбе, а от одного упоминания джинсов вместо свадебного платья мама и четыре тетушки с обеих сторон падают в глубокие обмороки, то можно смело считать это причиной, по которой вы все еще не женаты. Просто скажите, что копите деньги на платье, застолье и обручальное кольцо, непростое украшенье.

Вы не нашли подходящего кольца

Вот, кстати, о кольце. В сериале «Секс в большом городе» Кэрри нашла кольцо, с которым Эйдон намеревался сделать ей предложение руки и сердца, и ее вырвало — таим некрасивым оно было. Вы отлично понимаете героиню этой ретро-картины. И ничего смешного! Точнее, не более смешно, чем кусание каравая на свадьбе, чтобы определить, кто главный.