Еще вчера вы, взрослый человек, весело распевали «Мой дельтаплан» Валерия Леонтьева, танцевали нижний брейк под «Рождественские встречи» и запивали белое красным. А сегодня вам плохо, очень плохо и хочется целиком ропустить свою взрослую голову в мороженое «Пломбир». В принципе, можно и так, но мы нашли семь более симпатичных дел, которые можно делать с похмелья.

Есть борщ с утра

Точнее, пить. Прямо из кастрюли – черпать половником и пить. К черту сервировку, к черту тот факт, что борщ из кастрюли (и пельмени руками) едят лишь пофигисты-первокурсники. Сегодня вы пофигист-первокурсник, и борщ с утра – для вас лучшее лекарство.

Смотреть сериалы

Нет, не «Молодого папу», не «Игру престолов» или сериал «Корона», и даже не повтор «Доктора Хауза», а то, что обычно идет в дневное время. Сериал о честном милиционере Василии, безумно влюбленном в медсестру Нину (и так 254 серии), или о том, как Хуан Карлос влюбился в Эстерситу, но она должна выйти за его брата. Посмотреть 20 серий подряд, потратить на это весь день, дать похмельному мозгу отдохнуть, ни о чем не жалеть.

Бросить курить

С похмелья вам не то что курить – жить не хочется. И хорошо: легче будет попросить родных и близких поймать вас на обещании, что с завтрашнего дня вы ни-ни. Ни одной больше сигареты! Способ, конечно, жестокий – но если вы весь предыдущий год пытались распрощаться с вредной привычкой и ничего не выходило, самый действенный. К тому же начало января – чем не повод начать очередную новую жизнь?

Начать пить

Например, шампанское прямо в постели. Да, это нездоровый образ жизни, да, чейчас только утро. Но во-первых, как говорила Одри Хэпберн в «завтраке у Тиффани»: «Где-то на Земле есть место, где уже пробило шесть». А во-вторых – ну, будьте же к себе снисходительны, один раз и в первый день Нового года почувствовать на себе скромное обаяние буржуазии вполне можно.

Слезть с диеты

То есть не ограничиться одним только борщом. Заказать домой пиццу, бургеры и китайскую еду. Доесть оливье, селедку под шубой и холодец. Попросить мужа принести из магазина холодной кока-колы. Конечно-конечно, от газировки бывает целлюлит, а от вредной еды случаются расставания с любимыми джинсами. Но вы подумаете об этом завтра.

Простить себя

Взять и перестать рефлексировать насчет того, что вчера вы напились и уснули еще до боя курантов. Или наоборот бодрствовали до первых петухов и еще предлагали в 6:47 ехать в гости к Ивановым. А потом звонили этим самым Ивановым, и теперь вам даже боязно спрашивать, что вы им там наговорили. Бросьте. Ивановы и сами наверняка не дураки зажечь – не даром же вы с ними столько лет дружите – раз, давно забыли, кто им там с утра 1 января звонил, два. Не укоряйте себя, вы ничего плохого не сделали.

Забыть об уборке

Пусть платье в стиле «Великого Гэтсби» валяется в углу жалкой блестящей кучкой, пусть в раковине толпится гора посуды, а кот радостно гоняет по дому пробочку от вчерашнего (или, как мы выяснили, даже сегодняшнего) шампанского. Пусть домашние смотрят укоризненно, как вы, не замечая всего этого беспредела, весь день лежите на кровати в пижаме с надписью «Best mom of the world». Если их не устраивает этот воистину чудовищный бардак – пусть ликвидируют его сами, взрослые же люди. А у вас похмелье.

Фото: iStock

Читайте также:

Накипело: почему мы должны терпеть чужих родственников?

7 подростковых привычек, которые раздражают во взрослых женщинах