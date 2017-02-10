Непреодолимые противоречия — эту причину чаще всего указывают люди при разводе. Не только знаменитости, которых можно заподозрить в том, что им просто не хочется обнародовать истинное положение дел. Обычные люди тоже часто не могут объяснить, что именно стало катализатором разрушения: вроде никто никому не изменял, не сбегал с кучей денег в соседнюю страну, не пил, не бил. Но накопилось. Мы считаем, так быть не должно, и знаем, как не довести дело до «непреодолимых противоречий» (а наоборот — жить вместе долго и счастливо).

Благодарите друг друга

Мы все воспитаны в парадигме «Хвалить может кто угодно, а вот кто тебе правду скажет», и с удовольствием говорим правду о недочетах, проколах, не-успехах. И очень-очень редко друг друга хвалим — считаем, что повода нет: ну не говорить же ему в сотый раз, что он молодец, только потому что забрал ребенка из детского сада, а ей — что она супер, так как вымыла духовку. Мы воспринимаем как должное, что нам приготовили завтрак, встретили на машине у работы, постирали рубашки — а зря. Другой человек делает для нас то, что делает, не потому, что нам обязан, а потому, что хочет сделать приятное. Это достойно комплимента или хотя бы «Спасибо».

Обсуждайте

Все, что вам кажется важным. Вы бы хотели, чтобы муж поздравил вас с Днем святого Валентина? Расскажите ему об этом. Вам нужна домработница? Обсудите с ним. Не намекайте, не приводите примеры друзей, не ждите, что он сам догадается, потому что «неужели было сложно понять» (с). Конечно, сложно. Любой другой человек, даже самый близкий, — это не вы. Он может не угадать, что вы имеете в виду, говоря: «Как круто, в Америке даже в школах отмечают День святого Валентина, вот бы и у нас так». Да и не должен угадывать. Скажите, чего именно вы хотите, словами.

Не играйте на чувстве вины

Использование схемы «я обиделась (-лся), а ты догадайся, почему» в качестве рычага для манипуляций — самое разрушительное, что может случиться с отношениями. Жить в состоянии вины и необходимости постоянно оправдываться (иногда, если вторая сторона упорно играет в молчанку, не понимая, за что) — очень утомляет. И довольно быстро.

Говорите, что любите

Не пренебрегайте этими словами, пользуясь формулировкой из старого анекдота: «Я это тебе уже говорил, если что-то изменится — я сообщу». Это не новая информация из утренней газеты. Это маленький выброс окситоцина, гормона, на котором держатся все отношения. «Я тебя люблю» — слова, которые заставляют нас думать — «мы», и радоваться этому.

Будьте любовниками

Даже если вы познакомились 13 лет назад, живете вместе 12, женаты 10, и у вас трое очаровательных детей. Конечно, вы близкие люди, друзья, собеседники и родители, все это замечательно. Но секс важен, и время, проведенное только вдвоем, тоже важно. Не жалейте его друг для друга.

Не мешайте

Друг другу проводить время так, как каждому из вас хочется. Например, вы пришли домой с работы, победив кучу этой самой работы, московские пробки и освежающие -19 за бортом. Все, чего вам хочется, — это набрать ванну с пеной и полежать в ней. Хотя бы полчаса — просто полежать, молча. И вы наверняка оцените, если любимый человек, услышав ваше короткое «Нормально» в ответ на вопрос «Как дела?» даст вам эти полчаса с самой собой. Вы это наверняка оцените. И он тоже — если вы не станете, например, говорить «Оторвись уже от своего фейсбука!», а дадите ему спокойно полистать соцсети. Или почитать книжку. Или помолчать — если ему хочется прямо сейчас молчать или читать.

Берегите друг друга

Жалейте друг друга, относитесь бережно к самооценке друг друга. Не язвите, даже если сейчас вы злитесь и считаете, что он это заслужил. Или вам кажется, что нет ничего страшного в невинной шпильке: вы знаете этого человека, как никто другой, и саркастичеческая фраза может попасть в болевую точку. Не нужно ранить любимых — им ведь на самом деле больно.

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