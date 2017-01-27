На излете зимы хандра особенно беспощадна — не хочется вылезать из-под одеяла, выходить из дома и даже просто смотреть в окно на серое небо. Но, как говорил доктор Хауз, раз мы не можем победить причину, будем лечить симптомы. То есть бороться с зимней хандрой. Рассказываем, что можно сделать.

Уехать

Самое простое решение проблемы — и самое действенное. Взять и уехать из серой Москвы (да и любого другого российского города) куда-то, где шуршат листья пальм, а песок и днем, и ночью одинаково теплый. Кстати, сейчас самое благоприятное время для путешествий. Новогодняя истерия туроператоров закончилась, цены перестали вызывать желание кричать в монитор: «Господи, да за что?!», а отели объявили о скидках на февраль. Так что если у вас есть возможность получить «очередной оплачиваемый отпуск», не стоит беречь его до июля (в июле и в мегаполисе есть жизнь) — вперед, к морю!

Готовить

Только не «углеводные бомбы» — торты, пирожные и салаты из майонеза с майонезом и майонезной заправкой, а, например, блюда из рыбы. Рыба жирных пород богата «солнечным» витамином D — именно без него мы больше всего страдаем и хандрим в то время, когда солнце встает поздним утром, а заходит ранним вечером. Лосось, скумбрия, сардины или сельдь (только без шубы!) — самое время научиться готовить их на пару, добавлять в салаты или омлеты. Заодно прокачаете скилл хорошей хозяйки до 80 левела — если до сих пор не.