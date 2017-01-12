В начале нулевых тот факт, что к психоаналитику можно ходить так же запросто, как в парикмахерскую, казался нам революционным. Мы смотрели сериал «Секс в большом городе», где подруги еженедельно посещали консультации и обсуждали их результат друг с другом, и удивлялись — зачем им это? Но время не стоит на месте — спустя 15 лет мы нашли и ответы на вопрос «зачем?», и психологов, которые помогают нам разобраться в той или иной жизненной ситуации. Или не помогают, и вместо помощи специалиста мы получаем в лучшем случае разочарование, а в худшем — еще и усугубление своей проблемы. Рассказываем, как понять, что пора менять психолога.

Он не соблюдает ваши границы

У каждого человека есть собственное, комфортное для него расстояние для общения с другими людьми. Для одного это полтора метра, для другого — расстояние вытянутой руки. Задача психолога — соблюдать такую дистанцию для вас. Ведь консультации у психолога предполагают доверительность и комфорт, а какой уж тут комфорт, если вам все время хочется отодвинуться. То же касается перехода на «ты» в односторонним порядке, без обсуждения с вами.

Он критикует и осуждает

Вы рассказываете психологу о том, что часто ссоритесь с мамой и хотели бы изменить эту ситуацию, а он в ответ говорит: «Как можно ругаться с матерью? Ее же нужно уважать! Я бы так никогда не сделал». Разворачивайтесь и уходите: оценочные суждения — территория педагога, но не психолога. Он не должен учить вас тому, что хорошо, а что плохо — это только ваша жизнь, расставлять акценты в ней — только вам.

Он вас не слушает

Вы вещаете с кушетки о своей проблеме, а психолог явно витает в облаках — вместо наводящих вопросов отвечает: «Ясно» или «Ну да». Он не отключает телефон и отвечает на звонки и сообщения. Он вас перебивает — вы только дошли до середины, а он останавливает вас фразой: «Все, я понял». Даже если он действительно понял (что может быть), он не должен демонстрировать вам, что вы тратите его время. Как минимум потому, что вы за это время заплатили.